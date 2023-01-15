腸胃炎吃媽給的正露丸竟過期逾20年 藥師搖頭喊「母湯」
很多老一輩的民眾，如果腸胃炎或是腹瀉時，經常會吃「正露丸」止瀉。但近期有民眾上《報廢公社》貼文，「這兩天腸胃炎，媽媽塞給我她的正露丸，到今天才說：這個吃了20幾年，她吃都很有效！」但原PO仔細一想不對勁，一罐藥怎麼吃了20幾年，回頭檢查外包裝才發現，原來媽媽給他這罐正露丸已經過期23年，有效期限只到「1999年」，讓他嚇了一大跳。不過這樣的情形看專業藥師眼中可是「超級NG」，台北市藥師公會常務監事易麗珍提醒，藥品過了有效期限很容易就會變質，成分變化後反而容易產生反效果，吃下肚不只沒效還可能傷身，民眾千萬不要輕易嘗試。
記者張勵德/綜合報導
新光醫院肝膽腸胃科朱光恩醫師曾接受《NOWnews今日新聞》訪問時提醒，中藥成分的正露丸主要是抑制腸胃蠕動來「緩解腹瀉」，並非多數民眾誤解的含有「治療效果」，要注意不可過量服用。如果民眾只是因為吃壞肚子急性腹瀉，只要將吃到的毒素、髒東西排出去就會逐漸康復。而正露丸是不方便一直跑廁所時，適量服用正露丸來抑制腸胃蠕動力，進而緩解腹瀉症狀，但並非民眾常誤解的有消炎、抗生素的治療效果，過量服用反而會導致毒素無法順利排出，有症狀加重的風險。
易麗珍藥師表示，藥物開封後容易受潮，濕氣會讓藥物成分變質，不只會減低藥效，更可能會產生反效果，吃了沒效反而傷身更危險。尤其正露丸屬於「丸散膏丹」類的中藥成粉藥品，因為含有蜜蠟，非常容易吸收水氣受潮，「有時後開封後久沒吃，藥物會結成一團，就是受潮了，此時民眾千萬別再吃，以免引發身體系統性的傷害。」