不只7-11員工！學測再驚見「加油站工讀生」 本尊現身了
學測在上週末一連幾天進行，結果在首日出現有考生穿著超商制服前來應試，疑似是剛下大夜班就立刻趕來考試，引起網友熱議，然而不僅超商員工，學測第二天又有人拍到，有兩名加油站工讀生也同樣穿著制服到考場，引起周遭其他考生注意，貼文再度引起討論，也釣出本人回應。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「昨天7-11今天中油」只見貼出的照片，有兩位應考生穿著中油制服以及拖鞋現身考場，其中一位還戴著藍色的工地帽，獨特的裝扮在人群當中非常顯眼。
貼文一出，不少網友紛紛回應「只會是92、95、98三種分數」、「怎麼會穿拖鞋來考試拉」、「笑死，這確定不是模仿超商店員的穿著？往年都沒這情況，就你這屆最多，是想要紅吧？」、「想紅要說欸小弟弟」、「現在小孩都不知道在想什麼，這很明顯想紅吧」。
然而沒想到貼文竟然釣出本人回應表示「不要再嗆我了！抱歉，昨天大夜太累了，馬上來考學測，很辛苦！」也獲得不少網友按讚力挺「半工半讀蠻辛苦的，覺得沒有什麼不妥，多帶件衣服手上還要拿東西，也許考完趕回去上班，比一堆啃老族好多了」、「沒半工半讀的人真的是閉嘴....真的不懂人家辛苦一直酸幹嘛」、「一堆留言是在嘴什麼，自己無憂無慮長大就閉嘴好嗎，不知道別人經濟狀況怎麼樣還嘴那麼臭」。（編輯：張嘉哲）