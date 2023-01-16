建中外現「學測應援戰隊」！拉布條狂加油 羞恥內容笑翻
112年度的學測在上週日劃下句點，今年除了有7-11員工、加油站員工上班後趕場考試引發討論外，第三天還有人發現，考場外有「應援重考生戰隊」，直接拉紅布條站在校門口外，其內容讓網友笑稱真的是「大型社死現場」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「學測的考場在台北建國中學，最後一天考完試走出學校之後，看到校外有一群黑衣人，數一數有7位，他們手上還拉著紅布條，只能說祝妳學測就上」。
只見貼出的照片，布條上面寫著「狂賀！鄭XX重考生！學測就上，台藝穩上，學業愛情兩得意；學測沒上，分科會上，明年學測再等你」7個人同穿黑色衣服，還特別訂製布條加油，實在是相當用心。
貼文一出，吸引不少網友紛紛留言「如果是我，我會先裝不認識這群人XD」、「這才是真的好朋友哈哈哈哈」、「走出考場後，直接進戶政改名」、「大型社死現場無誤，太尬了」、「笑翻，重考生就不用寫出來了吧哈哈哈哈」；而親朋好友被發現發上網後，也標註女主角現身，不少網友都給她祝福表示「祝妳學測就真的能上！」、「祝學測一定上！」、「如果真的上了記得回來發文R」。（編輯：張嘉哲）