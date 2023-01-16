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《木曜4》爆射傷！賤葆認「是我們射箭」　完整真相公開

▲《木曜4超玩》爆出「弓箭射傷工讀生」事件，參賽者賤葆和品子出面證實，品子就是射箭選手。（圖/賤葆YT）
▲《木曜4超玩》爆出「弓箭射傷工讀生」事件，參賽者賤葆和品子出面證實，品子就是射箭選手。（圖/賤葆YT）

編輯中心/綜合報導

《木曜4超玩》一年一度的「全明星運動大會」去年舉辦第四屆，每年都是精彩絕倫廣受觀眾好評，然而這屆卻傳出有男工讀生遭到弓箭射傷小腿，讓家長氣得向媒體投訴主辦方，《木曜》主辦方雖然多次出面澄清，也還原事件始末時間軸，但射箭的網紅也都不清楚到底是誰，在Dcard一連好幾天都是熱門焦點話題。對此，百萬YouTuber賤葆和品子15日上傳新影片，認了「該回合射箭的選手就是我們」，並且完整解釋包括當下以及後續的所有處理，強調「主辦方事後處理相當積極、負責任」。

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賤葆指出，遲遲都沒有現身的原因，是因為節目製作人陳百祥有給他們壓力，想要一肩扛起責任，「認為出席活動的網紅、藝人們，一切都有按照規則走，並且聽從教練指示才做出射箭的動作，責任歸屬一直都不會是選手」所以主辦方也一直在聲明當中，沒有公開射箭的人到底是誰。

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▲賤葆認了《木曜》「全明星運動會」爆發的弓箭射傷事件，射箭選手就是他們。（圖/賤葆YT）
「直到錄製結束後，12月才接到製作人陳百祥電話」賤葆說「這時候我們才知道發生射傷意外，也才知道對方家長的氣憤，要求與射箭選手見面、想要得到當面道歉」，不過由於當時團隊人在國外，因此必須回台之後才能探望男工讀生。而賤葆雖然認為自己責無旁貸，但製作人陳百祥仍然認為「應該由他們和活動公司負起全責」，讓賤葆直言「木曜團隊和陳百祥保護網紅、負責任的態度實在讓人非常感動、敬佩」。

然而在家長投訴媒體，槓上《木曜》團隊之前，賤葆早就已經前往探視男工讀生，且認為已經達成私下和解，沒想到卻看到對方家長控訴《木曜》的新聞，讓賤葆也坦言有些錯愕，造成不少網友開始猜測「射箭的人到底是誰」話題不間斷，為了不讓其他參與其中的網紅們受到波及，於是決定站出來講出真相。

▲據《木曜4》提供之資料，雖現場人員已做清場，但該工讀生仍站在危險區域不離開。（圖／木曜4超玩 YT）
▲《木曜4》爆出「弓箭射傷工讀生」事件，主辦方提供資料澄清，透露雖現場人員已做清場，但該工讀生仍站在危險區域不離開，不慎造成意外。（圖／木曜4超玩 YT）
賤葆表示，品子並不是神隱不負責任，而是他自己先去了解事件經過之後，才告訴品子有這件事情，品子聽完當下也相當緊張，賤葆也安慰品子表示「我們大家都會保護好妳，冷靜處理，該負的責任我們負，該慰問關心的我們也不能少」只是沒想到，對方家長強烈要求要見「射箭選手」，原來不只是要「當面道歉」，而是「想要見到品子，並且對品子提起刑事訴訟」。

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▲賤葆表示，原來對方家長一直要求見「射箭選手」，不是為了道歉，而是要對該位選手提出「刑事訴訟」。（圖/賤葆YT）
「發生這樣的事情我們都深感遺憾，也用最大誠意去處理」賤葆坦言「這件事情如果任何人有怨言，拜託，衝著我來，目前就交給法官去處理，相信能得到一個對各方來說都公平的判決」而賤葆也同時向大家致歉，透露「希望不再浪費社會資源，也請大家別再檢討任何一方，靜待司法判決結果就好」。（編輯：張嘉哲）


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