《木曜4》爆射傷！賤葆認「是我們射箭」　完整真相公開

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「直到錄製結束後，12月才接到製作人陳百祥電話」賤葆說「這時候我們才知道發生射傷意外，也才知道對方家長的氣憤，要求與射箭選手見面、想要得到當面道歉」，不過由於當時團隊人在國外，因此必須回台之後才能探望男工讀生。而賤葆雖然認為自己責無旁貸，但製作人陳百祥仍然認為「應該由他們和活動公司負起全責」，讓賤葆直言「木曜團隊和陳百祥保護網紅、負責任的態度實在讓人非常感動、敬佩」。
然而在家長投訴媒體，槓上《木曜》團隊之前，賤葆早就已經前往探視男工讀生，且認為已經達成私下和解，沒想到卻看到對方家長控訴《木曜》的新聞，讓賤葆也坦言有些錯愕，造成不少網友開始猜測「射箭的人到底是誰」話題不間斷，為了不讓其他參與其中的網紅們受到波及，於是決定站出來講出真相。
賤葆表示，品子並不是神隱不負責任，而是他自己先去了解事件經過之後，才告訴品子有這件事情，品子聽完當下也相當緊張，賤葆也安慰品子表示「我們大家都會保護好妳，冷靜處理，該負的責任我們負，該慰問關心的我們也不能少」只是沒想到，對方家長強烈要求要見「射箭選手」，原來不只是要「當面道歉」，而是「想要見到品子，並且對品子提起刑事訴訟」。
「發生這樣的事情我們都深感遺憾，也用最大誠意去處理」賤葆坦言「這件事情如果任何人有怨言，拜託，衝著我來，目前就交給法官去處理，相信能得到一個對各方來說都公平的判決」而賤葆也同時向大家致歉，透露「希望不再浪費社會資源，也請大家別再檢討任何一方，靜待司法判決結果就好」。（編輯：張嘉哲）