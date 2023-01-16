震撼！奇美醫院望年會擺「365桌流水席」 空拍畫面曝光
每年到了春節前夕，許多公司都會舉辦尾牙以及望年會，來犒賞員工一整年的辛勞付出。而近日，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金就分享，奇美醫院睽違3年舉辦「全院望年會」，一共擺設365桌流水席，其空拍畫面看過去相當震撼，讓不少網友大吃一驚。
編輯中心/綜合報導
陳志金醫師在臉書社發文表示「睽違三年的全院望年會！戶外辦桌a！沒錯！356桌！且今天天氣還不錯」只見貼出的照片，空拍景象俯瞰了停車場的一、二樓，擺滿了桌位，看起來十分壯觀震撼。
貼文一出，不少網友紛紛回應「太可怕啦！好壯觀喔」、「超級壯觀耶」、「南部流水席的霸氣就是在這了」、「這個高層敬酒要敬多久」、「以前也在奇美工作過，真的超盛大的，第一次吃也開了眼界」、「但戶外的這幾天不是很冷嗎XD」、「哇！第一次看醫院忘年會辦流水席的！是跟上時事風嗎」。
另外，也有不少曾經在奇美醫院工作過的網友則提到「從這裡離職好多年，懷念穿羽絨外套，下班在戶外吃尾牙的日子」、「懷念以前在奇美吃尾牙時，看到烤魚上來多開心，因為有火啊XD」、「真的好懷念在奇美吃尾牙的時候哈哈哈，大家都冷到不行，還是要飲酒作樂」，而陳醫師也回應表示「往年是很冷，但今年還好」。（編輯：張嘉哲）