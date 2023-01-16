500元也爆假鈔！對比圖曝光　4種鈔票「假序號」全部公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
只見貼出的真假鈔對比圖，會發現幾個可疑的地方，包括「假鈔的外框像是拓印上去的，彷彿有一層螢光粉將『500字體』塗過去」；第二是500元正上方的區塊，「真鈔要反光才會看到類似竹印的圖案，假鈔則是直接浮在上面」；最後則是右側下方，「真鈔的500元字體同樣要反光才能看到，假鈔卻是用螢光筆寫的」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「怕爆... 100，500，1000都傳出假鈔，規模還不小，看來政府有得忙了」、「幾乎每年快過年都會這樣....超無語」、「雖然網路上很多辨別方式了，還是在這邊呼籲大家拿到鈔票時，翻到正面用手指輕輕把右下往內摺，右下那條深色粗線會浮現出面額的數字，100、200、500、1000都可以這樣辨別，簡單又快速」、「常常摸錢就知道，假鈔絕對滑滑的，跟真鈔的粗糙感不同，就是最大破綻」。
而事實上，近日因假鈔事件頻傳，除了央行提供幾種辨別假鈔的方式之外，也有網友提供目前公開的幾種面額「假鈔序號」，民眾拿到鈔票時，不妨可以多檢查看看，包括100元的「CQ281880VJ」、500元的「DR663080VA」、1000元的「HR484268XD」、2000元的「GM580370UH」而若都不是這些假鈔序號的鈔票，就利用其他方式加以辨別，過年前後都必須特別注意囉！（編輯：張嘉哲）