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500元也爆假鈔！對比圖曝光　4種鈔票「假序號」全部公開

▲近日傳出不少假鈔流竄的事件，繼1000元、100元面額的假鈔流入市面之後，現在又有網友收到500元假鈔的事件。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲近日傳出不少假鈔流竄的事件，繼1000元、100元面額的假鈔流入市面之後，現在又有網友收到500元假鈔的事件。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

過年將至，近日就傳出不少假鈔流竄的事件，繼1000元、100元面額的假鈔流入市面之後，現在又有網友收到500元假鈔的事件，引起熱烈討論，不少人貼心提供辨別假鈔的方法，呼籲過年前收錢更要特別著。另外，也有網友整理出四大主要鈔票假鈔序號，包括100元為「880VJ」、500元為「080VA」、1000元為「268XD」、2000元為「370UH」只要是這末五碼結尾的，就是假鈔序號。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「前幾天上班的時候收到假鈔，金額是$500元，照理說是收銀人員要自己負責，但人家一天工作也才賺一千塊，直接白費工作半天，後來決定和和大姊一人付擔一半，降低她的心碎感」。

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▲網友分享自己收到500元假鈔，其對比圖揪出三大不同點。（圖/Dcard）
只見貼出的真假鈔對比圖，會發現幾個可疑的地方，包括「假鈔的外框像是拓印上去的，彷彿有一層螢光粉將『500字體』塗過去」；第二是500元正上方的區塊，「真鈔要反光才會看到類似竹印的圖案，假鈔則是直接浮在上面」；最後則是右側下方，「真鈔的500元字體同樣要反光才能看到，假鈔卻是用螢光筆寫的」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「怕爆... 100，500，1000都傳出假鈔，規模還不小，看來政府有得忙了」、「幾乎每年快過年都會這樣....超無語」、「雖然網路上很多辨別方式了，還是在這邊呼籲大家拿到鈔票時，翻到正面用手指輕輕把右下往內摺，右下那條深色粗線會浮現出面額的數字，100、200、500、1000都可以這樣辨別，簡單又快速」、「常常摸錢就知道，假鈔絕對滑滑的，跟真鈔的粗糙感不同，就是最大破綻」。

▲彰化夜市攤商日前發現千元假鈔流竄，高市刑大111年底查緝林姓槍毒通緝犯到案，搜出33張假鈔，序號竟與彰化假鈔相同，警方訊後將林男依毒品等罪送辦。（圖／高市刑大提供 中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日）
▲近日千元假鈔序號「HR484268XD」假鈔流竄市面，引起不小討論。（圖／高市刑大提供）
而事實上，近日因假鈔事件頻傳，除了央行提供幾種辨別假鈔的方式之外，也有網友提供目前公開的幾種面額「假鈔序號」，民眾拿到鈔票時，不妨可以多檢查看看，包括100元的「CQ281880VJ」、500元的「DR663080VA」、1000元的「HR484268XD」、2000元的「GM580370UH」而若都不是這些假鈔序號的鈔票，就利用其他方式加以辨別，過年前後都必須特別注意囉！（編輯：張嘉哲）

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▲央行提供三大假鈔辨別方式，快速又實用。（圖/央行提供）

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