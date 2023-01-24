鳥蛋商機1／產值逾6億！產蛋更快、肉更營養　養鵪鶉漸夯

我是廣告 請繼續往下閱讀
肉鵪鶉和蛋鵪鶉品種不同，在體型上有明顯差異。中華民國鵪鶉協會秘書長商毓銘分享，兩種鵪鶉無法一同飼養，除了飼養空間不同，前者採平飼（室內平面飼養、可自由走動）、後者採籠飼（飼養在格子籠中）之外，飼料配方上也會根據不同的營養需求產生差異。
然而，儘管市面上食用鵪鶉的習慣尚未興起，但是肉用鵪鶉的價格不斐，屠體批發價每隻大概45元，比白肉雞高出約20%，除了用在山產店、野味餐廳之外，也可做成法式料理，經過加工送到消費者手中，價格都會再翻倍成長。以台灣的食用歷史來看，肉用鵪鶉曾被叫作「香檳鳥」，甚至被業者佯裝成「伯勞鳥」、「國慶鳥」出售，還曾一度惹上食用保育動物的爭議。
東海大學畜產與生物科學系教授陳盈豪解釋，肉鵪鶉之所以昂貴，除了牠的體型小、分量適中，對於現代的小家庭來說非常剛好，同時與相同屠體的肉雞相比，肉鵪鶉的蛋白質含量差不多，但脂肪含量卻比肉雞少了近一成，加上肉鵪鶉的飼養期較短，平均45天就能宰殺，因此逐漸在國際市場上受到重視。
飼養鵪鶉優勢多 每日產蛋率近190萬顆
另外，台灣人更為熟知的蛋用鵪鶉，銷售通路就更為多元。除了可以生蛋出售，銷往夜市、餐廳，做成鳥蛋小吃、料理，或以加工品的形式，製成鐵蛋、蜜漬鳥蛋，蛋用鵪鶉還可以做成熟食或是罐頭產品，外銷到新加坡、澳洲等地的華人市場。
而在飼養方面，鵪鶉的天生優勢就是抗體充足，和雞鴨相比，鵪鶉的病毒感染率低，也不需要抗生素用藥，在飼養上可以省下一定成本。另外，鵪鶉蛋不像雞蛋是基本民生物資，在價格上有較多的彈性拉抬空間，同時，蛋用鵪鶉出生30天就能開始產蛋，而40至50天就進入產蛋高峰期，孵化速度也比蛋雞更快，平均23.7小時就能產下一顆，平均年產量約180萬到190萬顆。
而農民基於成本考量，會盡量讓鵪鶉的主要產蛋期集中在一年以內，一旦到了產蛋後期，鵪鶉蛋的蛋殼就會變薄，導致品質不穩定。而淘汰後的蛋用鵪鶉，由於體型較肉用鵪鶉小、肉量不豐，主要途徑是做成寵物飼料，給老鷹、蛇等肉食性動物食用。
鵪鶉納管後的第一步 建立現代化養殖法
而在源頭配種上，由於鵪鶉的產業規模較小，因此尚未建立完整的「育種制度」，目前僅有3家種用的鵪鶉場，負責提供給全台的養禽場。不過商毓銘解釋，由於當初引進台灣的鵪鶉品種多元，因此目前並沒有出現近親繁殖，造成弱勢的問題。另外在育養方面，鵪鶉也尚未跟進「光照設施」，商毓銘表示，透過間歇式的照明方式，的確可以刺激鵪鶉的產蛋率，但目前考量這樣緊迫的產蛋方式，不一定適合鵪鶉生產，因此尚未正式推廣。
這兩年，鵪鶉的曝光度逐步提高，但是每年的飼養戶和養殖數卻沒有明顯漲幅，商毓銘無奈解釋，因為畜牧場申請不易，在養禽場申請合格之前，產量便無法大量提升，同時他也強調，現階段的鵪鶉產值還有很多進步空間。可見「納管」只是改進的第一步，後續的觀念教育、資源挹注還需要政府扶持，才能實現鵪鶉產業化的願景。