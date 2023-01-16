過年也要買！網購春節「照常出貨」 加碼送紅包、抽金條
本週五（1/20）開始就是農曆春節連假，年節商品都準備好了嗎？要娘家、婆家的伴手禮都有買齊了嗎？momo於1/18起至1/31推出「春節不打烊」活動，集結名店年菜、伴手禮盒、潮流新衣、新春擺飾等節慶商品3折起，其中小年夜~初八(1/20~1/29)啟動「春節照常出貨」服務，凡標示春節不打烊之商品皆照常配送，客服也正常服務，同時還有機會拿到888的mo幣紅包。
記者周淑萍/綜合報導
momo「春節不打烊」1/20至1/29凡標示春節不打烊的商品都能照常出貨，讓消費者可以及時拿到應景的年貨商品。同時應景推出「迎春樂透彩」活動，1/20至1/27每位會員每日享有一次免費下注機會，分享好友還可多投一注，只需於活動頁選擇6組幸運號碼即可完成下注，每檔開獎號碼將對應台彩6/49大樂透指定開獎期別，累積最高80萬獎金等你抱回家。1/18至1/29每日8個時段「財神發紅包」，最高可拿到888元mo幣。
此外，春節期間天天到momo下單還有機會成為「兔年開運金條」登記抽獎幸運得主，1/23至1/31簽到加好友分享，最高可免費獲得25元mo幣。1/23至1/31透過momo app免費發紅包給好友，將好運送出去再抽千份66元發財金。指定週末(1/20、1/21、1/27、1/28)單日消費6,688元，登記加碼送「momo開運商品福箱」。
歡慶兔年到來，momo也攜手日本當紅插畫角色「卡娜赫拉的小動物」，推出限量10萬只的兔年限定物流箱，P助、粉紅兔兔超萌身影躍上momo物流箱上。momo最新一期「集點加價購」也持續動員中，2/28前7款萌度破表的卡娜赫拉生活質感選品，包含造型抱枕毯、拍拍燈、不銹鋼隨身保溫瓶、浮雕造型醬料碟、造型陶瓷湯碗湯匙組、桌面電子鐘以及富士山造型口金包等皆可換購。