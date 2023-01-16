穿7-11制服考學測慘了？遭調查對話流出 真相尷尬大逆轉
112年度學測在上週末落幕，今年發生了許多話題事蹟，在學測首日就有考生穿著7-11制服應考，被捕捉的畫面，另外第二天則是有中油工讀生穿著制服也被拍到的畫面。而當時7-11員工考試照片被發出之後，不少網友紛紛驚訝表示「超商有規定不能把衣服帶回家，否則將會被懲處」擔心該名員工下場，結果就有人在靠北7-11流出疑似該員工被調查的對話，但早有網友已經破案，真相大逆轉，引起討論。
編輯中心/綜合報導
在該名考生穿著7-11制服應考之後，整個週末網路話題不間斷，而就有人在臉書粉專「靠北7-11」貼文指出「公司開始調查囉！」只見對話當中，對方傳了該張瘋傳的照片，接著詢問「幫忙調查一下，是門市的人嗎？」而由於該考生若真的為超商員工，實際上也確實違反超商工作規定，不得將制服外穿或者帶回家等，被調查也是情有可原。
貼文一出，不少人戰成兩派表示「這有什麼好調查的，規定這麼不通融」、「會不會太無聊啊......」、「7-11連這個都要懲處的話，真的不要說自己是幸福企業欸」；不過有更多網友提到「不管什麼原因，就已經有明文規定不行在非工作期間穿出去了，合約也簽了，這很明顯故意的，管他理由是什麼」、「一堆人說不通情理，規定就是規定，換個衣服再去考試有多困難？根本沒有什麼特殊理由可以通融好嗎？」、「笑死，一堆嘴砲鍵盤魔人，規定就是規定，拖個外衣再去考試很難？」
不過，就在網友爭吵數回之時，有人發現其實在前幾天時，就已經有親朋好友在原本圖片底下留言「超商制服只不過是那位考生的裝扮！本人並不是店員！」甚至在事發第一天時，還規劃隔天或者後天要當「警察還是拳擊手」，就是一個搞笑的角色扮演引發的事件，本人得知上新聞後也有回應表示「原本想說只是穿著很好玩」，但多數人並不知情真相，於是在網路上嗆超商官方、批評該位考生等等，現在看來還真的有些尷尬。（編輯：張嘉哲）