阿里山英迪格酒店頂樓設施開放！雲海游泳美夢成真超夢幻

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雖然目前正處於隆冬，不過阿里山英迪格無邊際泳池為溫水泳池，一旁還有熱水水療池，讓入住的旅客可以在氤氳濃郁的雲霧裡，氣泡拍打在肌膚上，旅途的疲憊徹底放鬆。同樣位在頂樓的還有24小時開放的健身房，採用全紅色系視覺設計，以過去鄒族人因水災逃至玉山頂、台灣藍鵲銜著火種返回生火救回全族人的神話故事為靈感，閃耀著紅色光影，帶著勝利的火光，讓旅人在鍛鍊時更充滿活力。
以鄒族語「’aveoveoyu（意：我心充滿喜悅）」命名的’aveoveoyu酒吧同時正式營運，火紅色系的吧台與座位區，夜晚在燈光的投射下更顯耀眼。’aveoveoyu酒吧提供多款酒精與無酒精飲品，同時也是阿里山地區唯一的高空露天酒吧，砌一壺阿里山高山茶、沖一杯阿里山咖啡，伴隨著迷霧、雲海、晚霞或是無垠星光，最浪漫的氛圍油然而生。酒吧團隊更將「鄰感」融入在調酒當中，相傳由創造女神妮芙努Nivnu創造日月風雷雨等自然萬物，天神哈默hamo搖動楓樹化為人，便是鄒族的起源。以妮芙努為靈感，用金宣琴酒、白酒為基底，塑造女神無暇的寓意，加上百合糖點綴出清新的花果香，酒感清新而高雅，宛如女神輕輕來到、遍地花朵為其盛開。
鄒族過去以打獵為生，以獵人凱旋歸來慶祝為題的「獵人的凱歌」，融合了紅茶油洗威士忌、黑櫻桃、黑可可與草本利口酒，打造濃郁的酒感，象徵獵人的穩重與勝利；以山林為主題的「檜之湯」，分別用檜木威士忌搭配義大利甜艾酒，搭配楓糖與氣泡，就像把整座森林奔放口中，香氣迷人；「岫巒」則意想不到的利用阿里山最有名的山葵，以小黃瓜伏特加、山葵、哈密瓜，創造出綠意盎然又清爽怡人的風味，杯緣點綴上馬告、胡椒等辛香料，味蕾的刺激讓人想一再回味。
來到阿里山，當然不能忘記好茶。阿里山英迪格酒店也以茶為「鄰感」來源之一，許多手搖飲料店都有的品項「阿里山冰茶」，也改良推出調酒版本，以金宣琴酒、烏龍龍舌蘭、炭焙烏龍萊姆酒、紅茶酒多種阿里山茶葉製成的茶酒，加上小米酒增添風味，最後再倒入回憶殺的梅子可樂，讓整杯調酒充滿童趣；「真心鳳茶」則用奉茶的精神，利用阿里山烏龍茶製成的龍舌蘭加上薑味利口酒，搭配民雄的鳳梨，以透明茶具組盛裝，象徵誠摯滿滿的心意。
春節期間（小年夜至初八）入住阿里山英迪格酒店，每房加贈「無盡藏福袋」一只與「幸運刮刮樂」一張，無盡藏福袋中為旅客準備了多款新年小點茶食，在房間內泡茶佐食好愜意；幸運刮刮樂則以春節大家最愛的彩券刮刮樂為靈感，內有多款獎項，包含住宿券、住宿折扣、餐飲折扣，春節假期雙人入住精品房每晚23,000++元起（另加稅與服務費），一泊二食專案每晚31,000++元起。
另外，阿里山英迪格酒店也聯袂台北大直英迪格酒店與高雄中央公園英迪格酒店，共同推出三城聯賣的「TAIWAN INDIGO GO GO」專案，專案售價20,000++元起（另加稅與服務費），即可自即日起至4月底前入住台北大直、高雄中央公園英迪格酒店各1晚（含早餐）；5-6月份可入住阿里山英迪格酒店1晚（含早餐），直接暢遊半個台灣。
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