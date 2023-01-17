學測前接親人過世噩耗！她爆哭進考場 監考人員暖舉讚爆
112年度學測上週末落幕，其中發生不少引起討論之事，先是第一天有考生穿著7-11制服前往應試，後來發現只是「角色扮演」；第二天則有穿著中油制服前往考場的工讀生，本人則回應「剛上完大夜班太累直接前往考試」，都掀起不小話題。然而還有一位同學，在考前20分鐘接到「親人過世」的消息，讓她忍不住爆哭到考場，其監考人員暖舉讓她備感窩心，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在Dcard貼文指出「在最後一天學測考試時，接到消息說最親的親人過世了，我直接在捷運上大爆哭，一路哭到學校，然後就去保健室找護理師，那時候距離考數B只剩下20分鐘，護理師說會幫我通報大考中心，我就趕快去複習了，但根本什麼都看不進去，數學公式也忘光光，原本應該會寫的題目都不知道怎麼解了」。
「結果我剛到教室想說先跟監考人員說明一下我的情況，像是一直擤鼻涕會不會被扣分之類的」結果該位考生都還沒開口，該位監考人員早就都知道，然後就給予考生一個溫暖的擁抱，並且遞了一包衛生紙給這位同學，讓剛該位同學溫暖表示「本來以爲當天考兩科都爆了，結果只爆了數學，真的覺得很溫暖也很感謝，很幸運能遇到這麼善良的監考人員！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的好暖啊！如果是我我也會感動到哭」、「我只能給你拍拍抱抱！但在考前跟你說這訊息的親戚......應該多想一點的」、「辛苦了，我最近也有非常親的家人過世... 我覺得妳很勇敢，還有辦法去考試！加油」、「給妳加油！妳是最棒的」、「我有個很親的家人在學測第一天過世，不過家人是等我全部考完才跟我說，知道的當下有夠痛苦」、「加油！一定能度過的！祝妳上好大學喔！」（編輯：張嘉哲）