全家499元福袋更強！眾1招神抽「維尼藍芽喇叭」：買到了
全家福袋今年不只有推出200元的福袋，還包括和PQI、Miravivi、野獸國合作推出另外三款品牌聯名福袋，在上週11日已經悄悄開賣，其中Miravivi福袋499元近日討論度非常高，因為其中可以抽中「小熊維尼藍牙喇叭」，超可愛的外型讓不少人超想要。對此，就有成功買到的網友分享秘訣，引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11新品分享區」貼文指出「有人有買到這包福袋嗎？開箱分享好嗎？」只見貼出的照片，就是全家這次在1月11日才開賣的「Miravivi授權小物聯名福袋」，一包售價499元，內含授權小物及專屬抽獎券，雖然沒有糖果餅乾，但也可以一起抽最大獎「現金300萬元」。
貼文一出，就有不少網友紛紛回應「有買，都抽到不想要的哭哭」、「我抽到蠟筆小新的周邊，好喜歡」、「抽到奇奇蒂蒂的行動電源，還不錯」、「我抽到最想要的小熊維尼藍牙喇叭！超可愛的啦」、「我想要維尼跟小新QQ開到欸歐殺跟米奇嗚嗚」、「我都抽到迪士尼系列的哈哈哈」。
而其中，「小熊維尼藍牙喇叭」被視為最超值的商品，因網路售價一個最便宜也要980元，等於抽到就回本賺快兩倍，加上外型可愛，不少人都想要，有抽到的網友則分享秘訣表示「要摸看看兩個軟塑膠（ㄧ大ㄧ小的）手感，應該就是，我看有人開到維尼的都是這個搭配，而且整體重量不會很重，千萬別買很大的塑膠盒在底部的感覺，那個是衛生紙手機架」就有人跟著做驚呼「我買到了！真的是這樣」、「我女兒給我拿最重的，結果是衛生紙盒」、「如果底部是超大塑膠盒的感覺就是面紙盒喔，不想要別買哈哈」。（編輯：張嘉哲）