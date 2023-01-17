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出社會3年「帥哥變厭世宅男」！變化巨大到媽媽都嚇傻

▲出社會3年後，帥哥竟變厭世宅男，變化巨大到連媽媽都嚇傻。（圖／Twitter：dakkotite）
▲出社會3年後，帥哥竟變厭世宅男，變化巨大到連媽媽都嚇傻。（圖／Twitter：dakkotite）

編輯中心/綜合報導

日本習俗中有個特別的活動為「成人日（成人の日）」，當天會為年滿20歲的民眾舉辦成年禮儀式，是他們人生中最重要的節日之一，象徵正式從孩童階段畢業，未來將獨自面對社會的風風雨雨。就有位日本Youtuber分享自己當年成年禮及過三年後的對比照片，明顯看出整個人的精、氣、神完全不同，網友看了直呼：「這絕對有被社會毒打！」。

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原PO於推特上發出兩張照片，第一張拍攝於成人日當天，只見他披著俐落短髮，雙手比YA，整個人清爽有型，可以說是一位回頭率不低的帥哥，可在成人日三年後的現在，滿臉鬍渣、表情厭世，長髮隨意散落在肩上，整個氣場都不同了。

▲原PO發出自己成人日當天與三年後的照片。（圖／Twitter：dakkotite）
▲原PO發出自己成人日當天與三年後的照片。（圖／Twitter：dakkotite）
這般明顯的差異驚詫不少網友，就連原PO本人也自嘲「從成人式後僅過了3年，我就能老到這種程度，反而覺得有點厲害」，與久久未見的媽媽相聚時，母親對此也很驚訝，表示他現在長得像另一個人。

網友回覆「社會上的暗潮洶湧太可怕」、「← 喜劇二人組帥哥，喜劇二人組搞笑男 →」、「太令人不滿相信」、「時間的作用真的好驚人！」、「眼睛和嘴巴形狀明顯變化很多欸」、「20歲和40歲？」，不過有人認為「如果你剪掉頭髮並戴上隱形眼鏡，你就會變回來的」。（編輯：李惠婷）

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