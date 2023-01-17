高三生「學測沒錢吃飯」原因曝！作家秒匯10萬：好好過年
在社會上看不見的角落，仍有著一些需要幫助的人！作家黃大米就分享，一位剛參加完學測的高三生，因為母親住院且必須開刀，家中經濟陷入困頓，她一聽完後也立刻捐助10萬元，要讓這一家人「好好過年」，暖舉曝光也引爆熱議。
編輯中心/綜合報導
15日時，作家黃大米收到一位老師通知，有位高三學生因母親突然住院開刀「導致連參加學測的午餐錢、車錢都付不出來」，而母親目前還要進行第二次手術，後續家中經濟狀況更顯得不樂觀。
黃大米聽聞後，立刻跑到郵局「我一早先去轉了十萬給他們，希望先讓他們好好過年，好好吃飯，好好住院」，同時更感謝粉絲「這筆錢當然是來自你們買東西，我賺到的錢，謝謝你們讓我有力量幫助弱勢的孩子走過寒冬」，如果往後還需要更多幫助，也希望大眾能夠再度伸出援手。
而求助的當事人老師也於該留言區回應「我就是那位學生的老師！非常謝謝大米和大家的幫忙，昨天接到大米的回應，我感動到哭了，真的是大米本人，孩子今天真的已經收到這筆救急的金額了！真的非常謝謝大家」；不少網友看完善舉紛紛大讚「實在太暖心了」、「社會有妳真溫暖，希望有天我也能跟妳一樣回饋社會」、「將錢換成更有溫度的形式，給予急需的人溫暖」。（編輯：潘毅）