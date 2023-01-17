外交部人潮排爆畫面曝！達人提「辦護照1重點」：別跑錯
伴隨各國邊境陸續解封，又將迎來農曆春節假期，不少民眾也前往換發護照要出國遊玩。而旅日達人前台大感染科醫師林氏璧發出今（17）日外交部現場人潮，更提醒「辦護照1重點」：別跑錯棟了。
編輯中心/綜合報導
前台大感染科醫師林氏璧於粉專《日本自助旅遊中毒者》上發文分享，今（17）早到外交部領護照，自己在7點50分停好車走過去，前面就已經排了27人，到了8點30分開門，「後面大概又多排了50個人以上」，而他領到護照離開已經是8點40分了。
隨後林氏璧也提醒「現在新辦護照抽號改到南棟，北棟的話是網路預約好，或是領護照的。剛剛經過南棟，排隊也是排到天邊。近來出國的人很多，桃園機場每天出境超過兩萬人，接下來應該也會很繁忙，寒假要出國的朋友請多預留時間喔。」
看完現場人潮，許多在近期出國的民眾也紛紛回應「之前預約是10天前，現在是20天前，所以要辦護照時間不要抓太緊的好」、「領護照可以在申請的實現請樓下郵局代寄到府喔，就不用過去領取了」、「我也是今天可以領護照，不過我不想排隊，用郵寄的，就是過兩天會收到」、「網路預約很方便，時間到了再去很快」。（編輯：潘毅）