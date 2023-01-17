螺螄粉有多好吃？艋舺老店近4千評價 永和小螺波狂展4店
螺螄粉有多好吃？近日成為新聞焦點的螺螄粉，其實是源自中國廣西的一種米粉小吃，最大特色就是以石螺熬煮出又酸又臭的湯頭，搭配酸筍、木耳、花生、油炸腐竹等滿滿一整碗特殊配料，酸辣爽燙的滋味讓下忍不住一口接一口。除了眾多品牌袋裝麵，最受饕客熱論的餐廳，首推近4千Google評價的4星艋舺老店「艋舺200柳州螺螄粉」，及崛起於永和、在雙北狂展4店的「小螺波」。
記者蕭涵云/綜合報導
源自中國廣西的小吃「螺螄粉」，讀音唸作ㄌㄨㄛˊ ㄙ，「螺螄」雖是螺的一種，但「螺螄粉」其實沒有放入螺螄，而是以石螺熬製湯頭，加入必備酸筍配料的湯底既酸辣又臭香，有些人初聞嫌腥，但卻成為不少重口味饕客的最愛。尤其再搭配柳州特有的米粉，並加入木耳、花生、油炸腐竹等特殊配料，而且幾乎每家都不手軟、放滿一整碗，搭配成為大家飽餐一頓的澎湃美食。
擁有近4千Google評價的4星艋舺老店「艋舺200柳州螺螄粉」，由萬華艋舺大道上搬遷到廣州街，因距離捷運站更近、加上增加外送服務，人氣更甚以往。招牌螺螄粉除了基本酸筍、酸豆角、酸菜、蔥花、木耳、花生、豆皮配料，還可再加入牛、豬肉或大腸，甚至可選兩拼或三拼，豪邁的份量更是擄獲不少饕客。特色是雖然螺螄粉湯面浮有一層橘紅油香，吃起來卻是酸辣清爽。
而崛起於永和頂溪捷運站商圈的「小螺波」，則以新潮復古店裝吸引眾多年輕族群，在招牌湯底裡還創意搭配脆脆皮、蜂巢牛度、牛筋、牛肉丸或油雞等瘋狂好料，一夕暴紅至今於雙北公館、西門町共展4店。「小螺波」可不只是一般網美店，店內以「嗦粉至上、趕緊嗑滿」兩句標語喊出精神宗旨，因吃米粉時發出「suo」的聲音，且「suo」在廣西方言中也有吸食的意思，來形容吃到「小螺波」米粉時好吃到能讓人上癮的感覺；趕緊嗑滿當然就是提醒大家不要顧著猛拍照，螺螄粉就是要趁熱吃。