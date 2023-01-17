超想進台積電工作？員工揭「3種DNA」必備：沒同化撐不住
擁有「護國神山」稱號的台積電（TSMC），是許多人夢寐以求想進的公司。更時常有民眾上網求問「想進台積電工作，該必備什麼條件？」就有員工調出分享工作經驗談，認為進去神山後，有「3種DNA」必備：沒同化撐不住。
編輯中心/綜合報導
一位工程師在論壇Dcard上分享，目前在台積電工作了一段時間，發現了有三種狀況「在台積電，大家都非常積極與有野心，在會議上更能看出來，會議中大家都會一直提問題刷存在感。而活動上很多人都會巴著主管，想讓主管開心」、「沒有團體主義而是個人主義，你出錯大多是見獵心喜，沒有人會幫，考績主義至上。分擔工作這件事情，大家都想要有表現的，也不想合作」、「公司軍事化管理，公司文化上下分明，嚴格管控」。
原PO又感慨，自己個性內向且敏感，導致自己覺得在公司格格不入，「想請教大家，怎樣的人格或我需要做怎樣的轉變，才能適合台積電？」
貼文曝光也跳出其他同事深有同感「我跟你一樣，個性內向偏敏感，一直覺得自己沒有台積DNA，雖然說工作本來就是個人業務，但就算同個課、同個部門也好像沒有團隊的感覺，自己心裡壓力就很大，覺得只能離開公司，不然就是要變成他們，才能在這裡活下去」、「我還以為這文章是我打的⋯進來八個月了，每天都在想去留問題」。
另也有一派適應良好的前輩回應「我是被說很適合在台積電工作的人…工作狂又喜歡跟人溝通，覺得是因為老闆也是技術導向的人，所以喜歡積極學習的 member，剛好跟我的習性蠻合的」、「本質還是鳳凰男、女的問題，基本上會到裡面的人，都是從小窮怕了的奮鬥咖」、「沒有台積DNA要認命」。（編輯：潘毅）