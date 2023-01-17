賓士AMG「引擎蓋掀開」放停車場！行家揭內幕：可以省錢
如果看到車輛「引擎蓋掀開」停放在路邊或停車場，一般人都會直覺是車子出了狀況。就有民眾目睹一處停車場，竟有一輛藍色賓士AMG就出現影擎蓋大開，一旁卻沒有人在，讓他不禁好奇「打開引擎蓋的用意是什麼？」貼文一出立刻釣出許多車主解答內幕：可省不少錢。
編輯中心/綜合報導
一位民眾在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己前往一處賣場購物，結果在停車場卻看到一輛藍色的豪車賓士，竟呈現引擎蓋大開的模樣，豪邁的引擎上寫著「AMG」三個字，不斷被路過的群眾一覽無遺，而車輛旁也沒看見有人看顧或維修，讓原PO不禁好奇「納悶打開引擎蓋的用意是什麼？」
照片曝光後，立刻讓不少網友幽默回應「告訴別人，我這台是正AMG，不是尾巴貼AMG裝裝樣子而已」、「打開引擎蓋讓你認識那三個字母」、「他要告訴你我是V8」、「這樣就不用拍打引擎蓋防阿杜躲裡面嗎？」。
不過隨後也有車主以及行家跳出解答「長期熄火不開引擎蓋，引擎室塑膠件會比較容易因熱脆化，因為愛車，熄火習慣開引擎蓋為了散熱」、「我也是習慣打開引擎蓋散熱！人都怕熱了，環保材質的零件就不怕熱？打開散熱能讓零件多撐上幾年」、「還在貸款，沒錢修車換老化耗材XD」、「因為渦輪增壓的車通常工作溫度也比較高，旁邊的一些塑膠蓋板可能會因為溫度過高而脆化，車主愛車所以才開引擎蓋散熱」、「散熱，延緩環保材質的塑膠件脆化程度，省換耗材的錢」、「這只是很單純的散熱而已，尤其是有渦輪的車，其溫度比自燃進氣高的多，有些顧車的車主就會打開引擎蓋散熱」。（編輯：潘毅）