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買不到螺螄粉了？直擊賣場仍有2款販售中　已緊急下架

▲記者直擊家樂福現場，雖仍有兩款在架上販售，不過業者回應將會全數緊急下架。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲記者直擊家樂福現場，雖仍有兩款在架上販售，不過業者回應將會全數緊急下架。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中國製螺螄粉因外包裝上寫有標語「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」，被台南市議員李宗霖爆料帶有「統戰意味」，昨(16)日經濟部國際貿易局也強調並未開放中國製螺螄粉進口。今（16）日《NOWnews今日新聞》記者查訪，除了momo和PChome 24h已經下架或無法下單外，實際走訪家樂福賣場，仍有看到兩款中國製產品在架上販售，不過家樂福回應，中午收到衛生局通知後，已將各店存貨下架，未來民眾暫時買不到中國進口的螺螄粉了。

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▲通路販售的並非「標語」版本的螺絲粉，但仍會全數下架。
▲通路販售的並非「標語」版本的螺螄粉，但仍會全數下架。（圖／記者鍾怡婷攝）
自昨日經濟部國際貿易局強調並未開放中國製螺螄粉進口後，可以看到各大網拍平台已經陸續下架商品，而《NOWnews今日新聞》記者實際到量販通路家樂福，約莫下午2點時架上仍可見到兩款螺螄粉販售，但沒有引發爭議的「標語」版本。對此家樂福回應，今（17）日中午已經收到衛生局通知，將會配合政府政策在第一時間下架商品。

而momo和PChome 24h兩大購物平台表示，已於第一時間檢視相關產品，並且多數都已經下架完成，而唯一仍在販售的「老四川螺螄風味粉」，屬於台灣品牌，並非本次要求下架的「中國製」螺螄粉，因此仍會繼續販售。

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