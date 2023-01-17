小年夜忌食葷？「3習俗、5禁忌」曝　這樣拜一整年沒小人

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1、小年夜晚上11點後可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。
2、供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂；發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆則代表甜甜蜜蜜、延年益壽。
3、在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。
二、小年夜的五個禁忌：
1、不可以殺生吃肉：小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯僅量不要吃肉。
2、拜天公不可拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。
3、不宜吵鬧：小孩或夫妻若在小年夜吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，故父母不要挑在這天罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。
4、不要搗蒜：家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。
5.不要穿太黑：小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿黑色系的衣服，且衣服上英文或中文字，僅量不要帶有不吉利的意思。（編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。