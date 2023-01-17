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小年夜忌食葷？「3習俗、5禁忌」曝　這樣拜一整年沒小人

▲小年夜忌食葷？小孟老師公開3習俗、5禁忌，這樣拜一整年沒小人。（示意圖／Pexels）
▲小年夜忌食葷？小孟老師公開3習俗、5禁忌，這樣拜一整年沒小人。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

小年夜又稱灶王節，古人一般會在這天祭灶，很多遊子也會提早在這一天回家團圓吃小年夜飯，另外小年夜俗稱「二九暝」，因此有信仰的人都會趕在拜天公前大掃除與完成貼春聯，古人忙完一天之後會小團圓，故稱小年夜，故小年夜的「小」有預備吃除夕年夜飯的意思。小孟老師也針對小年夜做出「3習俗、5禁忌」的提醒，希望眾人能快樂又順利的度過。

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一、小年夜的四個習俗：

1、小年夜晚上11點後可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2、供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂；發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆則代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3、在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。

▲命理師提醒，貼春聯禁忌要注意。（示意圖／取自unsplash）
▲小孟老師提醒，春聯要在拜天公之前貼完。（示意圖／unsplash）
二、小年夜的五個禁忌：

1、不可以殺生吃肉：小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯僅量不要吃肉。

2、拜天公不可拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。

3、不宜吵鬧：小孩或夫妻若在小年夜吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，故父母不要挑在這天罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。

4、不要搗蒜：家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。

5.不要穿太黑：小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿黑色系的衣服，且衣服上英文或中文字，僅量不要帶有不吉利的意思。（編輯：李惠婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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