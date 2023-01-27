中字輩碩士學歷反成「求職黑洞」！老闆頻打槍 網點關鍵
碩士學歷找工作真的比學士更吃香嗎？就有位網友雖取得中字輩碩士學位，可投了十幾家公司皆無下文，令她相當煩惱，文章發出後引起議論，有人則找出「關鍵原因」，認為她的條件會讓基層類公司覺得「會不會做沒多久就跑了」，而不敢錄取。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文，說明自己主修文科，畢業於國立大學並得到中字輩碩士學位。本身僅有4、5年的打工經驗，在2022年畢業後待業約4個月，期間投了包含編輯、採購、行政專員、業務助理、人資等等的職缺，可投了十幾家，僅有3個面試邀約，且都沒有下文，這令她相當疑惑「是我投遞的方向有錯嗎？還是年底辦公室的職缺開放就少？」。
網友熱心給予意見「為什麼念到碩士會想做學士的工作啊？因為你念到碩有些公司可能會覺得你做一下可能就不做了，我老闆之前叫我找人也跟我說碩士的先不要」、「試試看金融業、航運業，目前這兩個產業的薪資都很可觀，非本科的都能試試看，適合跨域」、「把104當交友軟體玩就對了，投個一百間總會上一間吧」、「大學高中助理教授，或是私校教師可以投投看」。
有人則點出關鍵，原PO目前所找的工作都是基層工作，而這類工作文組碩士會比文組學士還難找，因為「公司會覺得你唸到中字輩碩士，怎麼會想做行政助理之類的，或是會想這邊薪水只能給30k，萬一錄取了真的會來做嗎？會不會做沒多久就跑了」，舉例「之前一個國內外三個碩士的人應徵當我時薪助理，我也是直接跟主管說這個不要」，並建議「妳直接應徵難度高一點的工作，然後服務業的經歷少放一點，有些大公司新鮮人只看學歷，校名正確都願意給機會」。（編輯：李惠婷）