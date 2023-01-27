吃到飽連長輩都愛慘！醫師曝「4關鍵」攻略 爽吃又健康
吃到飽餐廳是許多人聚餐、慶祝節日時的首選，不但有多樣化的料理能選擇，還可以想吃多少就吃多少，不過吃到飽拚吃回本，反而超傷身還賠了藥錢，高齡醫學傅裕翔醫師就提供吃到飽攻略，裡頭包含4大重點，提醒大家在吃到飽的同時，也別忘了顧上健康。
編輯中心/綜合報導
傅裕翔醫師表示，和同事聚餐相約吃到飽餐廳，原以為現場都是年輕人，到了餐廳才發現其實有很多長輩，「一方面很開心看到樂齡族食慾未減，一方面也很擔心錯誤的飲食觀念，會讓身體越吃越糟糕」，因此幾經思量決定寫下吃到飽攻略，希望大家吃到飽之餘也能兼顧健康。
傅裕翔醫師指出，吃到飽攻略第一點是吃生食前先墊胃，「常看到大家一入場就直奔生魚片，真是讓人捏把冷汗」，提醒大家要先吃熟食墊墊胃，空腹進食生冷食物容易刺激腸胃，回家就會直接拉肚子。第二點則是要吃蔬菜水果，因為蔬菜水果有很多肉類無法提供的豐富營養，來吃到飽有多種蔬果選擇，不妨每種都吃一點，在大魚大肉之間可以換個口味。
除此之外，傅裕翔醫師提到，吃到飽攻略第三點為吃8分飽，「別想著要吃回本，就拚命往嘴裡塞」，提醒大家要記得細嚼慢嚥，不要嗆到，還能幫助消化，吃8分飽就足夠了，吃到太撐反而不舒服，還會引起肥胖、高血脂等問題。最後就是優先選擇原型食物，選擇可以辨認出食材的食物，並盡量選蒸煮的烹調方式，勝過煎炸的烹調方式。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》授權，版權所有，非經授權不許轉載】