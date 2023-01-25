月薪3萬卻常跑出國！他困惑「錢哪來的」 年輕人吐實情
各國邊境解封，農曆春節期間，也有不少人安排了一年一度的出國旅遊行程。然而就有網友觀察發現，身邊許多朋友月薪3萬元，卻一年出國好幾次，不禁困惑「錢哪來的？」疑問一提出，隨即引出許多年輕人吐露實情。
編輯中心/綜合報導
一位民眾在論壇Dcard上發文提問，自己時常在IG上看到身邊友人常發跑出國玩的動態，但這些人許多月薪都約2、3萬，讓他不禁好奇「怎麼可以常常這樣玩？是因為父母都會支援嗎？還是都是買房靠父母資助，只有生活費靠自己？」
貼文一出，隨即有不少年輕人跳出解釋「我朋友家境不好，但她月賺2萬8吃好穿好用好，大部分都是刷卡分期，我問過她這樣月光又欠卡費不會很可怕嗎？她說：如果什麼都要存到錢才去做 那我一定什麼都買不起」、「工作是為了體驗生活，不光是想靠著微薄薪水苟活」、「享受當下吧，身邊就很多平常吃好喝好的月光族，反正房子買不起，不如把錢換成自己喜歡的事物」、「疫情三年不能出國，多少有存錢吧」。
但也有一派網友有不同看法「以前月光25歲，看著身邊的人都存一桶金了，才醒悟要開始理財」、「無法理解月光族的概念，寧可把錢花在那些奢侈品，身上卻沒存款還負債，不覺得要是失業或有什麼意外，直接GG耶」、「社群軟體看看就好吧，大家當然都是PO好的一面阿」。（編輯：潘毅）