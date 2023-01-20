刮刮樂買哪款最虧？「暗黑答案」被破解　內行從不買這張

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貼文一出，不少網友紛紛回應「這是真的！這種一定中獎的，實際上就是一張400元的刮刮樂喔！只是話術而已」、「其實早就發現了，扣掉100元的獎項的話，中獎率跟其他刮刮樂根本差不多，其實你買的就是一張400元的刮刮樂！倒不如買其他的博大獎」、「所以內行的都不會買這張500元的啊，要買就買另一款的，有中獎就是回本起」、「買100%就是最虧的，有高達50%以上機會會刮到小獎一定虧，倒不如拼一個中獎就回本的五路財神」。
而實際查詢台彩官網，發現今年堪稱是100％中獎的是「金兔獎」500元刮刮樂，其中總發行數750萬張，雖然是百分之百中獎，不過光是100元的獎項就遠超所有張數的1/2，也就是說買了這張彩券，有高達57%的機率會刮到100元；然而如果加上沒有回本的200元、300元獎項，則有高達61.5%機率不會回本，實際上扣一扣，跟其他彩券相比，回本的機率其實真的差不多，證實中獎率100％只是個噱頭。
而《NOWnews》記者日前也實際到彩券行購買「金兔獎」實測，結果兩張刮出金額都中100元，信義區彩券行陳老闆表示「100%通常很多家長都會買給小朋友刮好玩的，讓他們體驗中獎的感覺，大人比較少買金兔獎，要拼大獎的話還是建議買不是100%的，台彩也沒騙你，獎金結構圖都有公布在官網，就看你自己能不能解讀，祝大家新春快樂中大獎」。（編輯：張嘉哲）