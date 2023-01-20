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刮刮樂買哪款最虧？「暗黑答案」被破解　內行從不買這張

▲每年過年台彩推出多款刮刮樂、大樂透加碼一百萬大紅包都是春節重頭戲，彩券買氣可以說是嚇嚇叫。（圖/記者張嘉哲攝）
▲每年過年台彩推出多款刮刮樂、大樂透加碼一百萬大紅包都是春節重頭戲，彩券買氣可以說是嚇嚇叫。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

農曆春節到來，除了期待與親友圍爐、領紅包的環節，每年台彩推出多款刮刮樂、大樂透加碼一百萬大紅包都是重頭戲，彩券買氣可以說是嚇嚇叫。然而今年刮刮樂話題超夯，不僅已經有人刮出2000萬超級紅包的百萬獎項，也不少人討論刮刮樂中獎買法。就有網友熱議「刮刮樂買哪一張最虧」，貼文引起話題，連店員也透露認同，不過仍直言「台彩獎金結構圖公開透明，民眾購買前應該要先做功課」。

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一名網友在PTT貼文指出「每到過年期間，500元的刮刮樂大家都很愛，但有一款聲稱100%會中獎，但其實是有中獎邏輯的，因為這種刮刮樂中獎的最低金額是100元，其實這只是刮刮樂設計自我安慰的心理，如果今天台彩出一張400元的刮刮樂，而且沒有保證中獎，那絕對不會銷量好到哪，所以刮中100元根本等於沒中，還是算很聰明的設計」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「這是真的！這種一定中獎的，實際上就是一張400元的刮刮樂喔！只是話術而已」、「其實早就發現了，扣掉100元的獎項的話，中獎率跟其他刮刮樂根本差不多，其實你買的就是一張400元的刮刮樂！倒不如買其他的博大獎」、「所以內行的都不會買這張500元的啊，要買就買另一款的，有中獎就是回本起」、「買100%就是最虧的，有高達50%以上機會會刮到小獎一定虧，倒不如拼一個中獎就回本的五路財神」。

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▲今年100％中獎的是「金兔獎」500元刮刮樂，其獎金結構圖都有公布在官網上。（圖/台彩官網）
而實際查詢台彩官網，發現今年堪稱是100％中獎的是「金兔獎」500元刮刮樂，其中總發行數750萬張，雖然是百分之百中獎，不過光是100元的獎項就遠超所有張數的1/2，也就是說買了這張彩券，有高達57%的機率會刮到100元；然而如果加上沒有回本的200元、300元獎項，則有高達61.5%機率不會回本，實際上扣一扣，跟其他彩券相比，回本的機率其實真的差不多，證實中獎率100％只是個噱頭。

而《NOWnews》記者日前也實際到彩券行購買「金兔獎」實測，結果兩張刮出金額都中100元，信義區彩券行陳老闆表示「100%通常很多家長都會買給小朋友刮好玩的，讓他們體驗中獎的感覺，大人比較少買金兔獎，要拼大獎的話還是建議買不是100%的，台彩也沒騙你，獎金結構圖都有公布在官網，就看你自己能不能解讀，祝大家新春快樂中大獎」。（編輯：張嘉哲）

▲刮刮樂。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者日前到彩券行實測兩張「金兔獎」刮刮樂，結果刮出兩張金額都是100元，運氣有點差。（圖/記者張嘉哲攝）

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