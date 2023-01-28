好市多驚見「漂浮可樂」！形成原因曝光 會員認了不敢碰
好市多賣場因為物美價廉的緣故，又加上大份量的設計，成為不少家庭補充生活物資的首選。然而近日，就有網友分享去逛好市多時，發現有所謂「漂浮可樂」的情況出現，其照片曝光之後，不少會員紛紛表示有遇到其狀況，並揭露「形成的原因」，連店員都相當無奈，引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「有人看過這種情況嗎？」只見貼出的照片，賣場中販售整箱裝的罐裝可樂，不過因為上下可以支撐的可樂全部被拿光，結果僅剩一箱可樂支撐住，如果將其抽離，上面的可樂不曉得會不會崩塌，因此該箱可樂根本沒人敢碰。
另外，也有網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」也同樣貼出「咖啡疊疊樂」的照片，表示因為好市多商品堆疊的高度實在太高，讓不少身高不高的人，只能被迫從中間開始拿取，結果造成咖啡有多個空洞，認為這樣很有可能造成上面的商品重心不穩掉落。
貼文一出，不少網友紛紛回應「漂浮可樂看過兩三次了，貨物真的疊太高了」、「跟店員反應過，店員根本很無奈無解的看著我」、「我就是比較嬌小的....真的拿不到最上面只能拿下面的啊」、「建議真的可以不用疊那麼高，賣完再補貨就好了，萬一有人拿了下面貨物摔下來砸到人，又是另一回事了」、「正常都會從中間開始拿吧，身高高的人也不見得願意從上面拿，支持疊矮一點，像其他大賣場那樣」、「看到這種真的不敢碰，如果整個倒塌就尷尬了，中間都被挖空超不穩的」。（編輯：張嘉哲）