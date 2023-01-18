路易莎扛不住1/20起漲價！餐食貴5元 咖啡茶類維持原價
路易莎咖啡也扛不住了！宣布從本週五（1/20）小年夜起正式漲價，包含輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋等，約73項餐食將「調漲5元」，咖啡、茶飲等「飲料品項則全部維持原價」；據業者表示「由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升」，去年已盡力扛住巨大成本壓力，今年將微幅調漲部分餐食價格；而且黑胡椒牛肉全系列餐點及小農輕拿鐵等品項將同時下架。路易莎也推出加碼再加碼的開工慶限時優惠，祭出「餐食＋飲品8折」、「飲品寄5杯85折」等好康，希望回饋顧客壓壓驚。
記者蕭涵云/台北報導
路易莎咖啡指出，由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升，「去年已盡力扛住巨大成本壓力」；今年1/20起將微幅調漲部分餐食價格，各門市已更新菜單上架，路易莎咖啡也扛不住了！宣布1/20起正式漲價，包含輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋等，約73項餐食將「調漲5元」，咖啡、茶飲等「飲料品項則全部維持原價」。
未來1/20起，全新菜單也做出品項調整，錫蘭紅茶、薰香綠茶、水果茶、愛丁堡女王紅茶、鮮果風味綠茶系列僅販售大杯；特濃抹茶鮮奶、拿鐵歐蕾、小農輕拿鐵、貝果(蜂蜜芥末)、黑胡椒牛肉全系列等商品下架；並新增燕麥拿鐵(M/L)與風味抹茶拿鐵(L)。
好消息是，原定最新推出的精選餐食搭飲品「總價現折10元」優惠只到1/31，好評再延長，2月起每日11:00後，「精選餐食系列」搭配任1飲品，「總價現折10元」，限部分販賣門市。而日前已推出的路易莎咖啡5折起「新年禮盒折上折」活動也不受影響，即日起至2/5，濾掛咖啡和咖啡豆自由選配優惠，雙雙對對5折起禮盒優惠，自由配5組以上再享88折。最划算的精選綜合組，只要雙雙對對任選兩盒濾掛再加任選兩包半磅咖啡豆，濾掛享5折優惠、半磅豆則享75折優惠；每單筆訂單若滿5組(含)以上，總價再享88折。
路易莎咖啡也提早公布兔年首波開工慶推出加碼再加碼的優惠，全門市都有「餐食＋飲品8折」、「飲品寄5杯85折」好康。路易莎開工慶優惠將分為兩階段，第一階段為1/30(一)～2/3(五)每日早上11:00前，選擇路易莎「1餐食搭配1飲品（手沖除外）總價享8折」優惠；第二階段優惠再加碼，2/6(一)～2/8(三)推出「同品項同規格飲品寄5杯（為一組）享85折」優惠，寄杯將包含手沖、但不包含超越精品系列，雖不限組數但僅限原店、不得跨店兌換，且須同品項／同規格。