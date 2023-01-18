「尿尿的地方」重現！彰化人頭氣球車超狂 將成春節奇景
YouTuber「廉傑克曼」阿傑去（2022）年曾在春節時於家鄉彰化田尾的公廁上架起自己的看版，並寫著「在地A田尾囝仔關心您尿尿的地方」，當時引起廣大討論，更有人特意走訪現場打卡。今年阿傑也不忘關心鄉民，再次於田尾的公廁旁放出「他的大頭」，且這次是一輛裝有「人頭氣球」的協力車，非常吸睛。
編輯中心/綜合報導
阿傑在臉書發布貼文，表示每年田尾最詭異的景點又出爐了，而這次的地標則是一輛多人協力車，特別的是上頭綁著一顆比人還大的「阿傑人頭氣球」，他笑說「過年看到我的頭就代表廁所近了」，用這方式再一次關心眾人「尿尿的地方」。
此次「人頭氣球車」選定的位置在田尾怡心園的廁所旁，阿傑表示為了這次企劃，花費將近8萬元訂製氣球，也向當地鄉公所申請借地，不過因為場地可能會維修，人頭氣球車約在2月初會撤走，阿傑表示若春節期間有機會到田尾走一走，千萬不要錯過，若民眾想要拍照也可以自由坐上協力車，但切忌騎走。
該文果然再次吸引住民眾目光，甚至有人已經幫忙設Google地圖地標「田尾之光人頭氣球」，網友回覆「路過請小心開車，不要分心」、「昨天開過去我還特別慢下來看一下，這麼有創意只有阿傑能超越阿傑了」、「晚上看到感覺會被嚇到」、「RJ之恐怖人頭氣球」。（編輯：李惠婷）