Joeman辦公室裝潢灑1200萬！員工椅一張就5萬 網齊誇帥
YouTuber Joeman（九妹）人氣火紅，多以開箱及平價與奢華對決為作品題材，每次影片上線都引發熱烈討論，而這次Joeman開箱的物件則是他斥資約1200萬元裝潢的百坪辦公室，裡頭明亮寬敞、設備齊全，且他寵愛員工不遺餘力，每張椅子都要價5萬元，他帥氣表示「我沒辦法保證每個人賺的錢一樣，但我希望每個人坐的椅子是一樣的」。
編輯中心/綜合報導
Joeman17日公布開箱新辦公室的影片，裡面不管是擺設、天花板、牆壁都精心設計過，融合了現代風及自然風，讓辦公室簡約中帶著溫暖，多面大窗戶也增加自然採光，讓室內看起來更加寬敞。他也透露，因此棟摩天大樓的商辦並無販售，故是以承租方式使用此辦公室，權狀150坪、室內100坪，共花了半年時間及約1200萬元裝潢。
而最令眾人驚訝的是，辦公室中每位員工的桌椅都是頂級配置，一張椅子即要價5萬元，Joeman說明「我沒辦法保證每個人賺的錢一樣，但我希望每個人坐的椅子是一樣的」，此外還備有員工休息區，讓眾人能在此地玩電玩或桌遊放鬆。而他自己的辦公桌則在一間獨立大房間內，供他和員工面談及與廠商洽談等等。
在開箱完整尖夢幻辦公室後，Joeman順勢公布徵才計畫，使眾人躍躍欲試。網友回覆「整個時尚感爆棚，石材讓視覺感受跟質感大加分，每個人的辦公標配也太高級了～感覺生產力也是會爆棚欸！時尚舒適，真的是夢想的工作環境」、「如果站在員工的角度，有這種老闆實在是可遇不可求，JOEMAN太帥了」、「哇～～這應該是全台灣所有YouTuber 最豪華的辦公室了」。（編輯：李惠婷）