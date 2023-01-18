麥當勞送福利？他買漢堡卻拿到「大疊美鈔」 店員哭出來
店員們永遠感謝你！一名美國網友日前到麥當勞得來速購買漢堡，可取餐後得到的不只有餐點，袋子裡面還裝了一大疊美元現鈔，這令他相當不敢置信，邊喊著「為什麼這樣對我？」，邊開車回麥當勞還錢，最後將整段事件發上網路，奇異的遭遇引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
據《紐約郵報》報導，瓦格斯（Josiah Vargas）日前到麥當勞得來速購買豬肉滿福堡，離開後正想享用美食，可出乎意料的是袋子裡裝的不僅是那顆美味漢堡，還多了好幾袋被裝在透明夾鏈袋裡的大疊現金，他看到當場嚇傻，自言自語道：「這到底發生什麼了？他們為這樣做？」。
瓦格斯當下就決定返回麥當勞，並打趣「我必須要還回去，因為我是個好人」，但這大疊現鈔仍使他情緒激昂，不斷朝鏡頭喊叫「究竟為什麼要這樣對我？你知道我有多想要這筆錢嗎？」，而店員在拿到這筆錢後也大感驚訝，對瓦格斯非常感激，不僅擁抱他、與他合照，有位甚至哭了出來，給了瓦格斯表達店家感謝之情的200美元（約6,000新台幣）。
網友對瓦格斯的行動感到驕傲，紛紛在下方留言區稱讚「兄弟，你剛剛可能挽救了他們的工作」、「你問店員『你在洗錢嗎？』我快笑死」、「這是來自貪慾的考驗，你通過了」、「其實即便他留著，麥當勞員工還是可以透過監視錄影器找到他」。（編輯：李惠婷）