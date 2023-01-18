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枕邊人鼾聲如雷！別急著換人　醫師建議可以這麼做

▲另一半有打鼾問題總讓人抓狂，醫師提醒，打鼾者中有半數有伴隨「睡眠呼吸中止症」，是慢性病的一種，可能會造成身體長期缺氧，進而引發高血壓等問題。（示意圖／星采牙醫提供）
▲另一半有打鼾問題總讓人抓狂，醫師提醒，打鼾者中有半數有伴隨「睡眠呼吸中止症」，是慢性病的一種，可能會造成身體長期缺氧，進而引發高血壓等問題。（示意圖／星采牙醫提供）

記者周淑萍/綜合報導

根據統計，台灣約有四到五成的民眾在睡覺時會打鼾，除了影響自身睡眠品質外，枕邊人也會連帶受到影響！台北館前-星采牙醫診所院長傅筱芸醫師提醒，打鼾者中有半數有伴隨「睡眠呼吸中止症」，是慢性病的一種，可能會造成身體長期缺氧，引發血管發炎，進而導致高血壓、心律不整、中風等心血管疾病，不可不慎。目前打鼾的治療方式有很多種，近年還能透過止鼾雷射來改善。

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「打鼾」是指，當呼吸氣流經過比較狹窄的氣道時，上呼吸道的軟顎、懸雍垂或舌頭往下掉，壓迫到氣管通道，以致呼吸受到阻礙發出聲。一般來說，男性打鼾的機會比女性大，是因為黃體激素和雌激素這兩種荷爾蒙扮演著保護的角色，故女性在停經後打鼾的情況便會增加，其他造成打鼾常見的因素有肥胖、鼻塞、抽菸飲酒、年紀增長肌肉張力減少或本身器官構造異常等有關。

傅筱芸醫師提醒，打鼾是身體提供的一種警訊與疾病症狀，若每週超過3個晚上都有打鼾問題，那就要特別留意了，據統計，打鼾者中有將近五成以上伴隨「睡眠呼吸中止症」，它是慢性病的一種，可能會造成身體長期缺氧，引發血管發炎，進而導致高血壓、心律不整、中風等心血管疾病。

▲睡眠呼吸中止症可能會造成身體長期缺氧，進而引發心血管疾病。(圖／星采牙醫提供)
▲睡眠呼吸中止症可能會造成身體長期缺氧，進而引發心血管疾病。(圖／星采牙醫提供)
醫師指出，目前打鼾的治療方式有以下幾種：

  • 改變生活型態：避免酒精、抽煙、肌肉鬆弛劑以及安眠藥等會加重打鼾的作用物。
  • 睡姿習慣：由仰臥改為側臥，可以減輕呼吸道阻塞。
  • 配戴睡眠呼吸器、止鼾牙套入睡：但常因口腔有異物感或配戴不舒服而中止治療。
  • 手術治療：因屬於侵入式，多數患者會擔心傷及喉嚨或無法忍受疼痛而卻步。普遍治療打鼾的效果可達六到九成，對輕中度睡眠呼吸中止症有一定效果，但是無法根除病因，只能改善症狀，且不適用於嚴重睡眠呼吸中止症。
  • 止鼾雷射：傅筱芸說明，止鼾雷射是一種非侵入性的低能量雷射療法，利用雷射通過呼吸道黏膜和軟組織中的膠原蛋白收縮，引起柔和的緊縮效果，可以降低睡眠呼吸中止的發生次數並降低打鼾幅度。不會對呼吸道黏膜組織造成損害，完整的治療約需要3至6次，且因為免動刀且不需麻醉，為非侵入性的低能量雷射療法，因此幾乎沒有傷口跟復原期。但醫師提醒包含懷孕、糖尿病患者、全身性感染、癲癇、神經系統疾病、治療區域為頸部有甲狀腺亢進、治療區經組織學證明有惡性疾病史等患者無法透過止鼾雷射治療。
傅筱芸醫師表示，近年來到牙科診所求診止鼾的病患數量逐漸增加，但每個人的打鼾情況不盡相同，須透過專業的醫師進行評估治療。才能有效解決睡眠困擾。

▲台北館前-星采牙醫診所院長 傅筱芸醫師。(圖／星采牙醫提供)
▲台北館前-星采牙醫診所院長 傅筱芸醫師。(圖／星采牙醫提供)

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