店員全講了！刮刮樂3動作必學 中獎彩券不會還你原因曝
明天就是春節年假開端，隨著過年喜氣洋洋，彩券行一連串的加碼活動讓買氣強強滾，其中受到歡迎的「刮刮樂」成為大眾的最愛。不過，就有彩券行員工特別出面叮嚀，表示每年過年都會遇到這些事情，也再一次的講清楚，包括如果要玩刮刮樂一定要注意三件事情，引起網友討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「麻煩大家來玩刮刮樂的時候，注意幾件事情，第一，請愛用台彩出的APP兌獎，因為一天到晚都有客人反應自己應該是中多少，責怪店員是不是看錯」該位店員直言「我們都掃QR Code怎麼會有看錯的問題？」所以麻煩大家先自己下載台彩APP掃描確認金額之後，再拿去給店員刷！
第二，拿給店員刷時，如果真的很怕店員還是看錯或者錢被A走，請緊盯小螢幕確認金額！最後，如果想要拿回中獎刮刮樂當作紀念，請在一開始給店員的時候就要提出，因為我們在兌獎的時候，會有按鈕選擇「是否確定兌獎」，一但按下去之後！「彩券就不能還你了，就會有收據跑出來並且登錄+換錢，並且把彩券撕掉」，該店員透露「撕掉就是要防有人拿去路邊騙那些沒有機器的阿婆，以前就有發生過」。
貼文一出，不少同業紛紛回應「超討厭那種都已經兌完獎換完錢之後，才又來跟你要回去看剛剛他中的是哪一張或是選哪一個號碼.....自己買了什麼都不知道店員怎麼可能會記得！」、「謝謝把心聲講出來...很多人都自己看錯中獎金額，說我們黑錢，超無言＝＝」、「還有那種要拍照的....拜託先拍再來兌獎」、「超多人不想排隊用機器掃，在窗口說要兌獎換錢，再來那邊說我們凹他們的中獎的錢，要邊賣邊幫忙兌獎真的心很累，請大家善用APP好嗎」。（編輯：張嘉哲）