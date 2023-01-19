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下機1天就撞人！男日本自駕被逮捕　女友發文求救遭砲轟

▲不少人去到日本也都會選擇自駕開車，雖然在日本為「右駕」，但只要會開車的人稍微習慣一下即可。（示意圖／取自pixabay）
▲不少人去到日本也都會選擇自駕開車，雖然在日本為「右駕」，但只要會開車的人稍微習慣一下即可。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

隨著各國國門大開，邊境也陸續解封之後，從去年11月開始就陸續有人出國遊玩，其中日本因為路大車少，不少人去到日本也都會選擇自駕開車，雖然在日本為「右駕」，但只要會開車的人稍微習慣一下即可。不過，近日卻出現有女網友表示，自己男友才剛下飛機就不慎出車禍，甚至被警方逮捕，讓她上網求救，引起熱烈討論。

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一名女網友透過朋友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」貼文指出，15日和男友飛到沖繩去玩，結果16日凌晨開車時，右轉不慎撞到直行的腳踏車男騎士，而該位男騎士身上輕傷、有幾處擦傷，不過整體沒有骨折與內傷，「我們立刻下車關心他，也有報警」。

▲日本沖繩縣是不少台灣人愛去遊玩的聖地，其許多遊客到此地都會選擇「自駕」的交通模式。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本沖繩縣是不少台灣人愛去遊玩的聖地，其許多遊客到此地都會選擇「自駕」的交通模式。（示意圖／美聯社／達志影像）
然而，警方到場蒐證之後，竟然將男友逮捕.......警方原本表示在48小時會放男友離開，沒想到17日到了放人時間，警方又跟該位女網友說「檢察官要申請多拘留她男友10天」讓她驚慌失措，實在無計可施因此上網求救「想問大家有沒有相關的經驗，或是有可以用中文溝通的沖繩律師？」

文章不僅引起討論，也被轉發到PTT熱議，不少網友表示「到底出國還要自己開車在想什麼啊＝＝日本交通那麼方便，就硬要弄一個增加風險的移動工具」、「沖繩已經這麼好開還能出車禍，我也是醉了」、「交通地獄輸出到國外喔....真的丟臉」、「搞不懂他們怎不搭大眾交通工具就好，就算是沖繩也很方便啊」、「真的好丟臉＝＝台灣真行人地獄又被坐實」；不過也有不少人表示「趕緊聯絡律師吧...難不成要在日本過年嗎」、「拘留10天也太誇張，對方不是沒事情嗎？趕快找台灣律師詢問看看吧」。（編輯：張嘉哲）

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