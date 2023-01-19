UNIQLO同商品幹嘛買兩次？媽揭原因眾人驚呆：其實有道理
近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO、NET、H&M等等，搶攻小資族以及學生的市場然而春節即將到來，不少也都趕著添購新衣。近日，就有網友討論「哭哭！UNIQLO降價的速度會不會太快....」貼文引發廣大迴響，更釣出網友表示「媽媽都會同一件商品買兩次」，其原因曝光後讓不少老顧客驚呆。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「之前因為上班需要黑褲子，結果跑去UNIQLO買了一件垂墜風修身喇叭褲$990，質料很薄也很有彈性，直接榮登我的最愛褲子之一，結果前幾天看到它的價格變成$290.......表情真的是震驚到不行，本來還想買一件黑色，想說因為百搭，後來想到黑褲太多就作罷，但還是買了其他顏色」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「你不孤單，我買完大衣3990下週去變2990哈哈哈」、「我曾經買了原價3000多，最後它折扣到790^_^」、「早買早享受，晚買享折扣」、「喇叭褲超讚！ 290直接手刀入手黑色的」、「原來這件原價990喔！我也是買到290的」；而則還有網友表示「朋友媽媽如果買一個東西，後來發現便宜很多ㄝ他會再買一個，這樣就有平均價錢，比較不虧的感覺....」讓不少人驚呆表示「好像有道理欸！」、「如果需要兩件的話，真的有道理欸」、「我也會這樣，那是一種『我沒有買貴東西』的感覺」。
不過也有內行人表示，其實有網站可以查詢UNIQLO所有衣物的價錢，可以看看「歷史最低價」為多少以及販售的前兩天日期，提供民眾選購參考依據。《NOWnews》記者也實際使用，查詢「寬版七分袖T恤」結果選擇一件黑色的相關產品，發現該件衣服歷史最高價格是$790元，而直至最近的1月17日都是「歷史最低價」$390，且已經持續非常長的時間，因此如果想購買就會趁現在趕快去買！（編輯：張嘉哲）