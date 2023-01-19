NanaQ宣布刪除IG！自嘲「負評女神」　上網查自己驚呆了

UNIQLO同商品幹嘛買兩次？媽揭原因眾人驚呆：其實有道理

▲UNIQLO是不少台灣人相當喜愛的服飾品牌，便宜又好穿。（圖/記者張嘉哲攝）
▲UNIQLO是不少台灣人相當喜愛的服飾品牌，便宜又好穿。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO、NET、H&M等等，搶攻小資族以及學生的市場然而春節即將到來，不少也都趕著添購新衣。近日，就有網友討論「哭哭！UNIQLO降價的速度會不會太快....」貼文引發廣大迴響，更釣出網友表示「媽媽都會同一件商品買兩次」，其原因曝光後讓不少老顧客驚呆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「Dcard」貼文指出「之前因為上班需要黑褲子，結果跑去UNIQLO買了一件垂墜風修身喇叭褲$990，質料很薄也很有彈性，直接榮登我的最愛褲子之一，結果前幾天看到它的價格變成$290.......表情真的是震驚到不行，本來還想買一件黑色，想說因為百搭，後來想到黑褲太多就作罷，但還是買了其他顏色」。

▲UNIQLO LaLaport台中店超過400坪，並首度引進倍受好評的UNIQLO FLOWER服務到中台灣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO是不少人相當喜愛的平價服飾店。（圖／記者蕭涵云攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「你不孤單，我買完大衣3990下週去變2990哈哈哈」、「我曾經買了原價3000多，最後它折扣到790^_^」、「早買早享受，晚買享折扣」、「喇叭褲超讚！ 290直接手刀入手黑色的」、「原來這件原價990喔！我也是買到290的」；而則還有網友表示「朋友媽媽如果買一個東西，後來發現便宜很多ㄝ他會再買一個，這樣就有平均價錢，比較不虧的感覺....」讓不少人驚呆表示「好像有道理欸！」、「如果需要兩件的話，真的有道理欸」、「我也會這樣，那是一種『我沒有買貴東西』的感覺」。

不過也有內行人表示，其實有網站可以查詢UNIQLO所有衣物的價錢可以看看「歷史最低價」為多少以及販售的前兩天日期，提供民眾選購參考依據。《NOWnews》記者也實際使用，查詢「寬版七分袖T恤」結果選擇一件黑色的相關產品，發現該件衣服歷史最高價格是$790元，而直至最近的1月17日都是「歷史最低價」$390，且已經持續非常長的時間，因此如果想購買就會趁現在趕快去買！（編輯：張嘉哲）

▲
▲利用UQ搜尋的網站，可以查出特定商品的價格波動，好抓準下手時機不至於買貴。（圖/記者張嘉哲翻攝）

店員全講了！刮刮樂3動作必學　中獎彩券不會還你原因曝

刮刮樂「回本期望值」曝！神人一圖揭攻略　內行都買這張

蔡阿嘎年終開獎！金額終於公開了　網見數字全跪：神老闆

工作3年「年終0.5個月」！他氣瘋離職　眾見金額傻眼反嗆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀