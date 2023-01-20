今天不是除夕幹嘛放假？「真實理由」曝光　眾反認超不爽

刮刮樂買太多刮到手痠？內行爆「新神招」：一張3秒刮完

▲一年一度的農曆春節年假到來，不少人都會到彩券行去試試手氣。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲一年一度的農曆春節年假到來，不少人都會到彩券行去試試手氣。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

一年一度的農曆春節年假到來，台彩今年春節大樂透從今（20）日小年夜一路連17天狂開，加上360組一萬百萬的「春節大紅包」獎項，加碼總金額達9億元。除此之外，刮刮樂也是推出多款，最受歡迎的「2000萬超級紅包」獎項也是比往年都還要多。而就有網友討論「過年刮刮樂的新招，手再也不會痠了」貼文引發熱議。

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一名網友在臉書社團「刮刮樂中大獎秘訣分享」表示「刮刮樂只要刮開第一格看到QR Code之後就可以不用再刮了，2000元的通常第一格有中的話就可以推測出整張中獎金額，其實可以直接刷QR Code確認就可以了，不用刮到手痠，結果看到的金額還是跟預測得差不多」。

▲刮刮樂。（圖/記者張嘉哲攝）
▲每張刮刮樂都會有一個專屬的「QR Code」可以掃碼，民眾利用台彩APP就可以掃描兌獎，不見得需要刮開所有格子。（圖/記者張嘉哲攝）
原來，該網友是將2000元的刮刮樂只刮開遊戲一的地方，就發現已經中獎五千元，彩券已經回本且倒賺三千元，加上前面已經刮了許多張，於是直接開啟台彩APP的兌獎功能，直接掃描在第一格的QR Code，就能顯示整張刮刮樂的中獎金額，偷懶玩法其實相當實用。

貼文一出，不少網友紛紛回應「內行+1，我買整本都這樣，每張都只刮開QR Code直接掃」、「直接掃描+1，會買整本的人真的不是要刮是要中獎」、「買整本的人很適合哈哈哈」、「這樣手不會酸，過年刮很多的時候可以只刮第一格刷條碼XD快又方便」、「我哥去年買50張兩千的，每一張都這樣刮，一張三秒刮完馬上刷，也是有中10萬，會中就是會中，多刮手多痠，又槓龜更想哭」。

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▲有網友刮開第一格遊戲之後，發現已經中獎回本，直接掃描QR Code兌獎，懶得將其他遊戲也刮開。（圖/刮刮樂中大獎秘訣分享）
而事實上，《NOWnews》記者也訪問到信義區彩券行的陳老闆，他向我們透露「台彩APP推出兌獎功能後越來越多人使用，其實很方便，如果說大家覺得2000萬超級紅包非常大張刮到手很痠，可以先玩遊戲1，如果說第一格出現100元或者是200元多個的情況，基本上95%以上該張中獎金額落在1000-5000元」因為大獎通常只會在「一格內」，一萬起跳的彩券我們常常在兌獎就知道分佈是怎樣，因此民眾若不想要手酸刮開整張，見到上述情況，也可在第一格刮開後，就以QR Code掃碼兌獎也可以哦！（編輯：張嘉哲）

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