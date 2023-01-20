刮刮樂買太多刮到手痠？內行爆「新神招」：一張3秒刮完

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原來，該網友是將2000元的刮刮樂只刮開遊戲一的地方，就發現已經中獎五千元，彩券已經回本且倒賺三千元，加上前面已經刮了許多張，於是直接開啟台彩APP的兌獎功能，直接掃描在第一格的QR Code，就能顯示整張刮刮樂的中獎金額，偷懶玩法其實相當實用。
貼文一出，不少網友紛紛回應「內行+1，我買整本都這樣，每張都只刮開QR Code直接掃」、「直接掃描+1，會買整本的人真的不是要刮是要中獎」、「買整本的人很適合哈哈哈」、「這樣手不會酸，過年刮很多的時候可以只刮第一格刷條碼XD快又方便」、「我哥去年買50張兩千的，每一張都這樣刮，一張三秒刮完馬上刷，也是有中10萬，會中就是會中，多刮手多痠，又槓龜更想哭」。
而事實上，《NOWnews》記者也訪問到信義區彩券行的陳老闆，他向我們透露「台彩APP推出兌獎功能後越來越多人使用，其實很方便，如果說大家覺得2000萬超級紅包非常大張刮到手很痠，可以先玩遊戲1，如果說第一格出現100元或者是200元多個的情況，基本上95%以上該張中獎金額落在1000-5000元」；因為大獎通常只會在「一格內」，一萬起跳的彩券我們常常在兌獎就知道分佈是怎樣，因此民眾若不想要手酸刮開整張，見到上述情況，也可在第一格刮開後，就以QR Code掃碼兌獎也可以哦！（編輯：張嘉哲）