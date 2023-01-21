地基主超愛雞腿！過年拜祂注意「1細節」　拜錯秒衰2個月

賭氣超旺！占星師點「3星座」牌桌大贏家　幸運數字揭曉

▲賭氣超旺！三星座偏財運勢強，不過金星合相後會受到影響，轉運小物可別忘攜帶。（示意圖／翻攝photoAC）
▲賭氣超旺！三星座偏財運勢強，不過金星合相後會受到影響，轉運小物可別忘攜帶。（示意圖／翻攝photoAC）

記者鍾怡婷/綜合報導

春節期間偏財運超旺！台灣吠陀占星權威李靜唯老師指出，今年吠陀占星有三個星座贏錢手氣最旺，麻將桌上把把都自摸。不過，李靜唯老師也提醒，1/23日凌晨4：00開始土星和金星合相後，會讓偏財運受到影響，反而有機會發生財務緊縮的狀況，因此分享了來自阿育吠陀的轉運方法，包括幸運色、幸運數字、方位，讓運勢不受影響，在春節期間一路發到底。

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▲美國航空暨太空總署（NASA）宣布，兩項金星新探險計畫將在2028至2030年之間展開，設法了解這顆離我們最近的行星為何如此荒涼一片，無法如地球般欣欣向榮。（圖／翻攝自Pixabay）
▲自1/23日凌晨4：00開始土星和金星合相，兩星相距僅為0.37度，可能會讓旺盛的偏財運下滑，產生相對限縮的狀況。（圖／翻攝自Pixabay）
根據李靜唯老師表示，雖然三星座春節期間偏財運勢旺，但自1/23日凌晨4：00開始土星和金星合相，兩星相距僅為0.37度，金星掌管的是「金錢，愛情，享樂與社交」，一旦與象徵「限制，壓力，保守，業力」的土星合相，可能會讓旺盛的偏財運下滑，產生相對限縮的狀況，建議可以隨身佩帶幸運色小物，或者透過轉運方位來加強財運。

吠陀星座2023年過年手氣最旺三星座：

🟡TOP1吠陀天蠍（11/15-12/14）

象徵好運的木星正坐五宮，因此吠陀天蠍偏財運佳，又映射到11宮投資宮，天蠍座去年年終應該荷包滿滿，也堪稱過年期間手氣最旺的第一名，贏錢贏到手軟！

轉運色彩：深紅色
轉運數字：99大吉
轉運方位：可於北偏東靠海或空曠的草地，打坐接地氣迎財神接好運

🟡TOP2吠陀金牛（5/15-6/14）

吃苦耐勞的吠陀金牛2022終於在事業上繳了一張漂亮的成績單，農曆年間偏財運也不差，廟旺的木星映射五宮，加上水星在1/19恢復順行，吠陀金牛年假期間不妨多跟好友聚會，試試看手氣有多好！

轉運色彩：淡黃色
轉運數字：66大順
轉運方位：可多往南偏東的銀行或金融機構走走，可以增加財運

🟡TOP3吠陀獅子（8/15-9/14）

一向花錢不手軟的吠陀獅子，順行水星正坐五宮，良好的業務公關能力為你帶來不錯的偏財運，再加上象徵吉祥的木星又是宮主星，光靠左右逢源的人脈關係就可以贏得好人緣，甚至邂逅十分契合的心儀對象，堪稱農曆年間人財兩得的幸運星座！

轉運色彩：金黃色
轉運數字：1飛沖天
轉運方位：可多往東偏北的大型宴會廳或都市公園走走，可迎接好運

▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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