賭氣超旺！占星師點「3星座」牌桌大贏家　幸運數字揭曉

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吠陀星座2023年過年手氣最旺三星座：
🟡TOP1吠陀天蠍（11/15-12/14）
象徵好運的木星正坐五宮，因此吠陀天蠍偏財運佳，又映射到11宮投資宮，天蠍座去年年終應該荷包滿滿，也堪稱過年期間手氣最旺的第一名，贏錢贏到手軟！
轉運色彩：深紅色
轉運數字：99大吉
轉運方位：可於北偏東靠海或空曠的草地，打坐接地氣迎財神接好運
🟡TOP2吠陀金牛（5/15-6/14）
吃苦耐勞的吠陀金牛2022終於在事業上繳了一張漂亮的成績單，農曆年間偏財運也不差，廟旺的木星映射五宮，加上水星在1/19恢復順行，吠陀金牛年假期間不妨多跟好友聚會，試試看手氣有多好！
轉運色彩：淡黃色
轉運數字：66大順
轉運方位：可多往南偏東的銀行或金融機構走走，可以增加財運
🟡TOP3吠陀獅子（8/15-9/14）
一向花錢不手軟的吠陀獅子，順行水星正坐五宮，良好的業務公關能力為你帶來不錯的偏財運，再加上象徵吉祥的木星又是宮主星，光靠左右逢源的人脈關係就可以贏得好人緣，甚至邂逅十分契合的心儀對象，堪稱農曆年間人財兩得的幸運星座！
轉運色彩：金黃色
轉運數字：1飛沖天
轉運方位：可多往東偏北的大型宴會廳或都市公園走走，可迎接好運
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。