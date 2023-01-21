張忠謀愛吃炸物 張淑芬重養身限「一週一次炸魚」

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於飲食方面，張淑芬說自己是「有什麼就吃什麼」，但也有所節制。她的早餐通常是一顆蛋、雞精加上一盤青菜，下午常以水果當點心，晚上也會多吃青菜；調味方面張淑芬奉行少吃辣的和炸物，不過她笑著說其實張忠謀喜歡吃炸的，但為了健康著想，張淑芬規定兩人一週只能吃一次炸海魚，「因為我不許我先生吃炸的，所以我自己也不吃。」，但會不會限制張忠謀一次能吃多少？張淑芬笑說「上了桌就不管了！」。
提到跟張忠謀怎麼過生活，張淑芬笑著用「按表操課」形容兩人的生活方式。「我們差不多晚上9點30分或10點就會關電視準備休息。吃飯吃得很簡單、應酬也不多，我覺得最幸福的就是在書房裡，他看一本書、我看一本書，很簡單的生活。」不過兩人不僅一起閱讀，也會一同追劇，他們喜歡的是歐美劇和歷史劇。
張淑芬透露她最近拉張忠謀一起看的劇是講述英國女王伊莉莎白二世的《王冠》和《羋月傳》，看到緊張處張淑芬還會不停問身邊的先生「這是真的假的？」，有趣的是張忠謀也喜歡找資料確認演出的劇情和史實是否相符，不過張忠謀並非上網「谷歌」，而是隨時翻書確認然後回答張淑芬。張淑芬也以兩人最近看的《羋月傳》舉例說：「他就去查書，然後說『他會當皇帝』。」
由於張忠謀長期在美國生活，過年沒有圍爐的習慣，加上小孩不在身邊，兩人通常安排到夏威夷過年，在當地找朋友吃飯，張淑芬笑說這也算是一種圍爐。