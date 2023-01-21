鹹酥雞攤賣「A片25元」！他愣爆：這啥 真面目竟有洋蔥
台灣炸物攤超多，每間除了基本盤食材之外，有些攤販也會有自己獨有的「特色商品」，以在競爭激烈的市場當中脫穎而出。而近日，就有網友分享自己去買炸物時，卻發現價目表上面出現一個「A片」，讓他好奇這是什麼東西，貼文也釣出內行人解釋，沒想到背後故事超暖！
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「誰可以跟我說那個25$的到底是什麼？」只見貼出的照片，一家鹹酥雞攤的價目表上，寫著「A片25元」，由於與18禁的影片名稱相同，出現在炸物攤的菜單上實屬有些突兀，讓人好奇炸物攤的「A片」到底是什麼。
貼文一出，不少網友紛紛回應「手工黑輪片，買過一次」、「笑死，怎麼這麼有趣」、「好特別，還真的沒看過欸」、「買來吃吃看啊，說不定很好吃」、「之前也看過，有人直接喊『老闆一份A片』超突兀的！不過好像是黑輪片」、「手工黑輪片啦，內行都知道吧」。
而有內行老饕就出面表示，「手工A片的由來來是製做黑輪的工廠員工清一色都是聾啞人士，由於啞巴的台語為『A告』，工廠位在左營，老闆給聾啞人士工作機會之餘，自己的配方也能守住！之後所有同業、盤商都叫他生產的產品為「A片」，久而久之在地人都知曉，「手工A片」就是「手工黑輪」，沒想到背後還有如此暖心的故事。（編輯：張嘉哲）