過年年味越來越淡？全場秒指「2關鍵」苦嘆：徹底沒有了

今年過年返鄉客運沒人搭？眾揭「致命原因」：其實很正常

▲客運是不少人返鄉會選擇的大眾運輸工具。（NOWnew資料照／記者張振興攝）
▲客運是不少人返鄉會選擇的大眾運輸工具。（NOWnew資料照／記者張振興攝）

編輯中心/綜合報導

從19日開始就有不少人陸續返鄉，直到今日除夕不少人也早早就回家準備圍爐，根據公路總局日前發布新聞稿，表示今年春節國道客運的售票狀況不佳，截至昨天中午12時，西部客運尚有6成空，東部國道客運尚有8成空位。對此，也引發不少網友推敲原因，直指和「疫情趨緩民眾搶出國」成為主因。

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公路總局日前表示「這次春節有10天連假，不過小年夜當日統計，國道客運售票狀況不佳，截至昨天中午12時，西部國道客運尚有6成空位，東部國道客運尚有8成空位，有搭乘需求民眾可至各客運業者網站查詢班次及可售座位。」

▲交通部公路總局高雄市區監理所到客運場站督導防疫及疏運安全。(圖／記者黃守作攝，2022.10.04)
▲今年返鄉潮國道客運販售成績不佳。(示意圖／NOWnews資料照）
對此，就有網友在社群討論「以前坐客運的人還不少吧？怎麼突然就少那麼多人，也不至於全部都流向高鐵啊，票價還是有差的」，而有網友直接指出原因表示「因為假期超長，超多人出國啊」、「這次假期超長+上解封，一堆人都出國了誰跟你返鄉！」、「高鐵越來越多人搭也是，不過真的很多人出國了」、「出國+1喔！桃機19號人就超多了」、「其實很正常吧，很多人出國沒返鄉，這次連假破天荒10天，又遇到疫情解封就飛囉」。

而事實上，的確在這次春節期間由於連假天數高達10天之多，桃機在（19）日入出境人數就預估高達6.3萬人！都是春節前人數的2至3倍，顯見真的有許多人規劃在春節出國，或多或少都有影響返鄉人潮的部分。（編輯：張嘉哲）

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