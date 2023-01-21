冬天「騎Gogoro超爽」？她揭真實理由 機車族愣爆：輸了
近幾年環保意識抬頭，政府也不斷的透過補助來增加民眾換購電動車的慾望，但電動機車與油車之間仍舊有不同的優缺點，以現在市場占比來說，油車仍舊為最大宗。而就有網友分享「冬天騎Gogoro超級爽的！」其原因曝光之後，引起不少網友熱議，讓不少騎乘油車的機車族也心有戚戚焉表示「好吧！這點是真的輸了」。
編輯中心/綜合報導
一名Gogoro車主在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」發文表示「這是我換Gogoro的第一個冬天....終於！終於！不用在寒流來的時候，車子發老半天發不起來，更不用等紅綠的時候，一直催油門怕車子熄火，入手半年，除了換電次數很頻繁外，真心覺得狗狗肉比油車都還好」。
貼文一出，網友紛紛回應「........這點油車輸倒是真的」、「我今年好幾度發車發到快氣死」、「熄火這件事真的是狗狗肉超大優點...油車大輸」、「油車真的只要稍微有年份，就很容易在冬天發不動....超煩」、「冬天可以秒發車嗎？好吧這點油車跟不上」、「每次油車冬天發車真的會氣死」。
不過，也有不少網友分享「我自己家裡油電車都有，個人覺得優點確實不同，沒有誰贏誰輸啦」、「入手半年還太淺啦，等你騎個兩年，你習慣這優點之後，只會覺得這是很小的事情」、「朋友入手兩年修理過兩次，就棄坑了，長期喜歡還是比較重要的！」（編輯：張嘉哲）