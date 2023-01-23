過年宮廟求好運！「4禁忌」害衰神上身　舊錢母亂丟破財

他破解刮刮樂財富密碼！500、200元最推這張　再曝2撇步

▲過年假期除了和家人團圓，最受矚目的活動絕對就是刮刮樂，不少人都會去彩券行買一張試試手氣。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲過年假期除了和家人團圓，最受矚目的活動絕對就是刮刮樂，不少人都會去彩券行買一張試試手氣。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

過年假期除了和家人團圓，最受矚目的活動絕對就是刮刮樂，不少人都會去彩券行買一張試試手氣，不過到底該買哪一張刮刮樂才最划算呢？ YouTuber「dinner lin低能林」就在頻道中算給大家看，每一張刮刮樂的彩券期望值多少，花一樣的錢該選哪一張才是最聰明的買法，最後更建議大家2個玩刮刮樂的小技巧。 

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「dinner lin低能林」 在YouTube頻道「客家學生」系列中，分享了2023刮刮樂到底怎麼買才最划算？他先是提到「期望值」，並解釋意思就是每玩一次彩券，平均下來會賺多少還是虧多少。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「dinner lin低能林」）
▲「dinner lin低能林」解釋期望值的意思就是每玩一次彩券，平均下來會賺多少還是虧多少。 （圖／翻攝自YouTube頻道「dinner lin低能林」）
那麼該怎麼算期望值呢？「dinner lin低能林」指出，大家可以到台彩的網站，並點選刮刮樂專區，接著找到刮刮樂銷售資訊，裡頭有各種價位的刮刮樂詳細訊息，點選想要查詢的彩券，再點選最右方獎金結構，可以看到每一個獎項的名額及發行張數等，接著算法就是把全部獎項乘上中獎張數，並陸續相加，就可以算出總獎金，再去扣掉發行張數及彩券面額，總獎金減掉總支出，再除以發行張數，就可以算出期望值是多少。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「dinner lin低能林」）
▲「dinner lin低能林」算出，200元專區最划算的刮刮樂為「好運連發」及「大三元」。（圖／翻攝自YouTube頻道「dinner lin低能林」）
「dinner lin低能林」解釋，期望值的概念就是在玩越多次遊戲的狀況下，總損益會越接近期望值，「也許你今天玩了一張賺錢，可是在你越玩越多次的情況下，你接下來一定會賠錢」。 

「dinner lin低能林」也算出目前發行的各種刮刮樂每花一元的期望值，其中100元專區的「招財兔」彩券期望值為-0.39元，「財神迎春」彩券期望值為-0.38元，「兔年行大運」彩券期望值為-0.38元，「好運旺來」彩券期望值則為-0.37元，由此可知購買「好運旺來」的賠率是最低的，平均玩1元才虧0.37元。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「dinner lin低能林」）
▲「dinner lin低能林」建議，若是要買500元彩券，購入「五路財神」是更好的選擇。 （圖／翻攝自YouTube頻道「dinner lin低能林」）
至於200元專區，「dinner lin低能林」表示，「金兔報喜」彩券期望值為-0.35元，「恭喜發財」彩券期望值為-0.34元，「好運連發」彩券期望值為-0.33元，「大三元」彩券期望值為-0.33元，這裡相比100元專區，也可以看出「價錢越高你賠的錢會越少」。 

「dinner lin低能林」繼續算，300元專區的「無敵開獎機」彩券期望值為-0.33元，500元專區的「金兔獎」彩券期望值為-0.32元「五路財神」彩券期望值則為-0.30元，因此若是要買500元彩券，購入「五路財神」是更好的選擇。 

最後，「dinner lin低能林」算出千元彩券的期望值，1000元專區的「1,200萬大吉利」彩券期望值為-0.26元，2000元專區的「2,000萬超級紅包」彩券期望值為-0.25元。 

「dinner lin低能林」總結，通過期望值分析可以知道，刮刮樂玩越多次平均結果是月虧錢的，因此建議大家如果運氣好賺到錢，就趕緊收手千萬別再刮下去，他也提到，單價越高期望值越高，因此若是要花500元買刮刮樂，千萬不要買5張100元的刮刮樂，或是一張200元加300元，而是要買一張單價500元的款式，否則絕對不划算。（編輯：賴禹妡） 


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