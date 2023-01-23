過年跑外送收「小費紅包」！他打開嗨炸：倒立爬101也OK
外送產業如今已十分普及，許多顧客也會體恤外送員的辛苦，多犒賞一些小費，而近日就有一名外送員在過年期間跑外送，竟收到客人「超大紅包」，裡頭直接給2000元現金，讓他興奮高喊：「這包拿出來要我倒立爬101也是OK的啦！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中貼文，他表示在過年期間跑外送，收到客人給的小費紅包，原以為裡面只有200元，沒想到打開竟是2張千元大鈔，讓他感動直呼：「新年快樂，我都差點下跪了，原來真的有客人會給紅包，這包拿出來要我倒立爬101也是OK的啦！」
貼文一出，眾人全投以羨慕的眼光喊，「可以下班了」、「太好了吧」、「原來傳說都是真的」、「應該贏很多」、「我猜台中霸氣」、「兩千也太大方」、「客人不小心拿錯包了吧」、「包得好誇張，要我獻身都可以」、「太⋯太⋯佛心了啦」、「我猜是正在贏錢的客人」。
另外，也有許多人幽默呼喚原PO兌現承諾，「我想看倒立101」、「101集合？」、「期待明天頭條：倒立101」、「哥，想看倒立爬101」、「我也想看到立爬101，我多+1000」、「我也包給你，想看倒立爬101」、「我準備好紅包了，何時101碰面」、「什麼時候要爬？我要看直播」。（編輯：賴禹妡）