過年阿嬤家狂嗑零食！專家曝「熱量圖鑑」　第一名竟是它

海歸作家讚台灣「創造天堂」不自知！認類似國家幾乎沒有

▲海歸作家謝忠道，讚台灣創造天堂不自知，認類似國家幾乎沒有。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲海歸作家謝忠道，讚台灣創造天堂不自知，認類似國家幾乎沒有。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

編輯中心/綜合報導

台灣對你來說是什麼樣的地方呢？旅法美食作家謝忠道近日回台，睽違三年的歸國讓他內心感觸滿滿，細數自己在市公所、眼科及咖啡店的所見所聞，表示台灣雖然不完美，但社會氛圍自由舒適，人與人的互動充滿信任及同理心，醫療體系、公共交通和文藝創作力也博蓬勃發展，認為「台灣人創造了一個天堂可能自己都不知道」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
作家謝忠道近日發文，說明歸國第一件要做的事是復籍，而市公所辦事人員問候「歡迎回國！抱歉，復籍要跟您收費喔！」，不好意思的模樣令謝笑道「好像這100-200塊復籍費是他賺走似的」，最後還提醒他恢復健保卡。

謝忠道看眼科時，見到有位老嫗要掛號，護士向其說明「您現在臨時掛號只能掛最後一號45號喔，要等很久很久，醫師兩點開始看診，最後一號可能是晚上七點了，妳要等這麼久嗎？」，老太太點點頭說好，但茫然的表情明顯是沒有聽懂，護士沒有就此作罷，而是耐心重複，直至對方聽懂。

▲潭雅神綠園道夾道成排大樹構築了一條涼爽的綠色隧道，正適合騎乘單車品味午後悠閒時光(圖／觀旅局提供2022.6.11)
▲作家謝忠道認為台灣整體社會舒適、溫馨，各層面的條件都同時達到一個高度。（示意圖／觀旅局提供2022.6.11）
有次謝忠道與朋友相約台北Woolloomooloo喝咖啡，進門便看到非核家園、彩虹平權、時代革命及一張藍黃各半的烏克蘭國旗，這是他一直支持的4大主題，內心頗有好感，認為自己來對地方。最後臨走時，朋友將手機等物品放在桌上便要送他下來，謝疑惑「你的手機包包忘在桌上！不擔心被偷走？」，朋友揮揮手，覺得他大驚小怪，杞人憂天。

諸如此類的事情，讓謝忠道頗感溫暖，認為「台灣人創造了一個天堂可能自己都不知道」，表示要營造整體社會的舒適、溫馨與安全感，需要各層面的條件都同時達到一個高度，而台灣人可能不知不覺中默默的辦到了。豐富多樣的美食資源；極佳的社會安全；舉世稱羨的醫療體系；方便快捷的公共交通；文藝創作力活潑旺盛；公民責任與民主政體；人與人之間的信任，同理心的善良人性發揮到極致，「全世界同時擁有這些條件的國家非常非常非常的少，幾乎沒有」。

謝忠道也說明，台灣（人）並不完美，甚至缺點不少，例如：社會缺乏國際觀、對自己沒有自信、（有些人）不懂得珍惜、環保意識做得不夠好等等，但台灣人本性溫和良善，如果不被呲牙咧嘴，惡行惡狀恐嚇脅迫；如果沒有人見縫插針，挑撥離間，台灣人絕不會需要張牙舞爪起來捍衛自己，讚道「今日台灣的好不是一下子做到的，是慢慢地，多數全民有共識地，一點一點成就出來的」。（編輯：李惠婷）

為台灣動物福祉努力！辦訓練工作坊增專業　促進實務交流

「尿尿的地方」重現！彰化人頭氣球車超狂　將成春節奇景

50年前舊報紙「警告逃妻文」一堆！律師揭當年黑暗歷史

非超商！台灣街邊全是「1類店」大勝日本　網讚：超愛去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀