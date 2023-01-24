海歸作家讚台灣「創造天堂」不自知！認類似國家幾乎沒有

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謝忠道看眼科時，見到有位老嫗要掛號，護士向其說明「您現在臨時掛號只能掛最後一號45號喔，要等很久很久，醫師兩點開始看診，最後一號可能是晚上七點了，妳要等這麼久嗎？」，老太太點點頭說好，但茫然的表情明顯是沒有聽懂，護士沒有就此作罷，而是耐心重複，直至對方聽懂。
有次謝忠道與朋友相約台北Woolloomooloo喝咖啡，進門便看到非核家園、彩虹平權、時代革命及一張藍黃各半的烏克蘭國旗，這是他一直支持的4大主題，內心頗有好感，認為自己來對地方。最後臨走時，朋友將手機等物品放在桌上便要送他下來，謝疑惑「你的手機包包忘在桌上！不擔心被偷走？」，朋友揮揮手，覺得他大驚小怪，杞人憂天。
諸如此類的事情，讓謝忠道頗感溫暖，認為「台灣人創造了一個天堂可能自己都不知道」，表示要營造整體社會的舒適、溫馨與安全感，需要各層面的條件都同時達到一個高度，而台灣人可能不知不覺中默默的辦到了。豐富多樣的美食資源；極佳的社會安全；舉世稱羨的醫療體系；方便快捷的公共交通；文藝創作力活潑旺盛；公民責任與民主政體；人與人之間的信任，同理心的善良人性發揮到極致，「全世界同時擁有這些條件的國家非常非常非常的少，幾乎沒有」。
謝忠道也說明，台灣（人）並不完美，甚至缺點不少，例如：社會缺乏國際觀、對自己沒有自信、（有些人）不懂得珍惜、環保意識做得不夠好等等，但台灣人本性溫和良善，如果不被呲牙咧嘴，惡行惡狀恐嚇脅迫；如果沒有人見縫插針，挑撥離間，台灣人絕不會需要張牙舞爪起來捍衛自己，讚道「今日台灣的好不是一下子做到的，是慢慢地，多數全民有共識地，一點一點成就出來的」。（編輯：李惠婷）