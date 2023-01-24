住月子中心被嫌浪費！婆婆私下「1舉動」霸氣護媳：我出
許多婦人生產完會選擇住進月子中心，讓專業的營養師為其調養身體，虛弱的孕婦也可以暫時休養身心，不需立刻接受孩子的哭聲轟炸，不過月子中心費用昂貴，部分家庭會就此問題爭吵。就有網友在幫媳婦挑選月子中心時被自己的婆婆發現，被訓斥浪費金錢，為了不讓媳婦受苦，她私底下一舉動「霸氣護媳」，贏得眾人掌聲。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》分享朋友的故事，說明對方的媳婦近期懷孕，某日正與兒子開心地討論要訂哪間月子中心，不料這番對話被婆婆聽到，當場把她叫出房訓斥，認為住月子中心沒有意義，「你當初去月子浪費這麼多錢，我都不想講你了！」，並認為她現在想讓孫媳婦去住的言論是在教壞晚輩。
該名朋友聽到婆婆的言論後非常生氣，當時除了第一胎，後面兩胎的月子中心錢都是自己娘家支付，而且身體也因此調養得宜，更加深她要讓媳婦住月子中心的想法，於是晚上便去找兒子和媳婦，力挺道：「別管阿嬤她們說什麼！媽媽明天把錢轉到妳的銀行帳戶！妳看喜歡哪一間月子中心就去訂！生產後好好把身體養好最重要！」，還貼心交代，日後若家裡人問起，「都得說是媳婦娘家出的錢，這樣那一群惡婆和毒姑們至少嘴巴會縫一半」。
網友回覆「這個不讚不行」、「好棒的婆婆會將心比心，這樣好婆婆跟媳婦應該聯合起來，嘿嘿嘿」、「嫁到好人家了」、「這才是真正的把媳婦當女兒疼阿」。（編輯：李惠婷）