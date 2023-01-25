刮刮樂喜中100萬太嗨！當場「掏錢包」分送全場 網全羨
春節期間喜氣洋洋，許多人會選擇在此時到彩券行購買刮刮樂試手氣，就有民眾在多次嘗試後幸運中獎100萬，當下興奮地與朋友相擁，接著延續這份喜氣，他掏出錢包全部的錢，發送給現場所有也有著發財夢的民眾，相當大方。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard分享自己中獎後如夢似幻的心情，說明從小到大坐過無數次中大獎的畫面，但實際發生時完全無法相信，當看到對中的金額高於四位數時，當下腦袋空白，還是朋友協助從個、十、百、千、萬算上去，最終發現金額高達一百萬時，當下與朋友抱在一起歡呼，也將這份喜氣傳送給周圍，將自己錢包中所有的錢分送給在場其他顧客，甚至認了好客的老闆娘當乾媽，「這一切都太不真實了，做夢都會笑原來是真的⋯⋯」。
有網友詢問「羨慕，請問是刮了多少張才中的呀」，原PO透露自己刮了三十幾張，每刮完一張就再買一張，過程中有中也有落空，在刮中100萬錢總共虧損一萬七千元，且過去也賠了很多錢，這次是非常幸運才能連本帶利把以前輸的都賺回來。
這幸運的經歷立即引起譁然，眾人在留言區底下打出一片「CCCCC（吸）」，希望能與原PO一樣好運，並道賀「恭喜！！」、「哇恭喜耶！我這次怎麼刮怎麼賠已經放棄了」、「恭喜！我們家前年去屏東拜拜在旁邊的彩券行也中了10萬，我們以為要去銀行領，結果櫃檯直接點鈔機點起來，旁邊超多人圍觀」。（編輯：李惠婷）