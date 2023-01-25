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春節塞車內急別用寶特瓶！網推「1物」乾淨衛生：超好用

▲春節塞車時遇到內急別用寶特瓶，網友推1物乾淨又衛生。（示意圖／記者許若茵攝）
▲春節塞車時遇到內急別用寶特瓶，網友推1物乾淨又衛生。（示意圖／記者許若茵攝）

編輯中心/綜合報導

春節期間有大批人潮返鄉、出遊，國道上容易出現堵塞現象，若這時不幸內急，休息站卻還遠在幾百公里，該如何解決呢？就有網友表示多數人會選擇寶特瓶或路邊找草叢，但他認為實際上「這1物」更好用，且乾淨衛生又方便。

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原PO於PTT上發文，表示每次詢問塞車遇到內急時該如何處理，眾人都會用類似完笑話的回答搪塞，例如用寶特瓶或路邊便溺，而他認為更好的解方是「成人紙尿布」，優點是不佔空間、丟棄方便，大小便都可以解決，也因為家中有小小孩，對於尿布的吸水威力相當有信心，「即使緊貼著尿布尿，私處那邊一樣乾爽，包一包就能丟了」。

▲過去大家認為不可能回收再利用的醫療廢棄物、尿布、廚餘與廢電池，其實現在都有技術做到「起死回生」回收再利用。（圖／記者許家禎攝，示意圖）
▲原PO認為塞車尿急時，使用尿布是一個好選擇。（示意圖／記者許家禎攝）
該文引起眾人討論，有人表示真的遇到有民眾路邊便溺「上次開過三看到路邊有人直接尿」、「我上次有看到在路肩大便的，但不是塞車是很急，在高速公路上」，不少人認同原PO的想法，並表示「寶特瓶超難用= =」、「寶特瓶會噴出來，不要騙人」。

不過有人反駁「重點是無法預先包好尿布」、「你都在開車了怎麼包尿布？從後車廂怎麼拿？」、「若記得包尿布，出發前就不會喝那麼多水了」。其他人則推薦其他好物「有種尿袋，裡面有結晶會吸尿除臭」、「有杯子造型的尿壺，男女都可以用」、「就善用休息站就好啊，何必一定要開2-4個小時才停」。（編輯：李惠婷） 

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