初五迎財神卻見「福星低照」！爆笑原因曝光：老闆流眼淚
今（26）日正月初五是五路財神的生日，一般商家喜歡以這天作為年後開張的日子，過年期間的諸多禁忌，到了初五也可以完全解除，所以稱之為「破五」。不過就有網友發現，店家開工迎財神，為討好彩頭張貼福星高照春聯，但春聯卻貼在靠近地面之處，福星高照變成「福星低照」，而原因曝光後更讓大家笑翻，直呼「老闆流下淚來！」
編輯中心/綜合報導
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，分享了兩張照片，一張是店家的福星高照春聯緊貼地面，讓人看了不禁相當奇怪；而另張照片則是員工張貼春聯的過程，可以看到員工其實有準備梯子，爬上將春聯高高掛起，但是由於直接貼在鐵捲門上，因此鐵捲門拉下後，福星也跟著「殞落」，變成緊貼地面的福星低照。
原PO打趣表示，「老闆開工迎財神，看見員工如此優秀，感動的流下淚來」。笑翻的網友也紛紛在底下留言，「還有看過鐵門拉下來後貼春聯的，結果一開門...春聯就不見了」、「笑死」、「這叫福星高照落到你家」、「業績肯定起起伏伏」、「福星殞落了」、「老闆淚牛滿面」。
不過也有人認為，「這員工思維非常很好，啊每天都開門，這樣財神才能享受被人開門迎接的感覺」、「每天開門就可以看著福星往上升起了，真聰明」。（編輯：倪浩軒）