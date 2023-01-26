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妻驚見「身故9年丈夫現身餐廳」！16秒片曝　網喊有陰謀

▲妻驚見身故9年丈夫現身餐廳，16秒片曝光，網友喊有陰謀。（圖／Spice Cottage 臉書）
▲妻驚見身故9年丈夫現身餐廳，16秒片曝光，網友喊有陰謀。（圖／Spice Cottage 臉書）

編輯中心/綜合報導

誰說的才是真的？英國59歲婦女華森（Lucy Watson）某天滑手機時，於印度料理餐廳「香料小屋（Spice Cottage）」發布之影片，瞧見自己已亡故9年丈夫的身影，可餐廳堅稱此片是近日拍攝，那婦女看見的究竟是誰，引起網友熱議。

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位於英國西薩塞克斯郡的餐廳香料小屋，17日在臉書發布一則環顧店內的16秒影片，其中有多位顧客正在享用美食，而這麼一段簡單的片段卻被華森看出不對勁，因為她竟在顧客中看見自己逝世的丈夫，趕忙於下方留言詢問「請問這影片多久了？我過世的丈夫及他的兒子出現在第一個鏡頭，但他早在2014年就去世了」。

▲華森表示亡夫出現在影片的第一個鏡頭。（圖／Spice Cottage 臉書）
▲華森表示亡夫出現在影片的第一個鏡頭。（圖／Spice Cottage 臉書）
餐廳對此回覆「很遺憾聽到這個消息，這段影片拍攝於上週」。此話一出立刻讓數百位網友吃驚，紛紛留言「現在劇情進展到哪了？」、「咖哩好吃到讓這位女士過世的丈夫起死回生」，部分人則認為有陰謀論，因為2002年英國曾發生約翰達爾文（John Darwin）失蹤案，此人用橡皮划艇製造假死以詐領25萬英鎊（約9,380,000新台幣）的人壽保險理賠金。

依《每日郵報》報導，華森已故的丈夫多爾第（Harry Doherty）因酗酒去世於2014年4月，他身亡前身形纖瘦，故認為香料小屋的影片應拍攝於他死前幾個月，「那人就是我老公沒錯，我沒辦法剛好暫停，所以不得不重複播放30幾次，每看一次我都更加確信」，但餐廳經理受訪時表示確實為近期拍攝，且內部裝潢與2014年天差地別，非常好辨別。（編輯：李惠婷） 


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