她不孕仍得公婆疼惜！私下卻聽到「心機對話」 人妻心寒
雖生活在同個家庭，可每個人內心都存著不一樣的打算。一位女網友辛苦嘗試多年卻始終沒有成功受孕，好在公婆及丈夫都不介意，反而寬慰她若想要孩子，可以到育幼院中領養，不過家中的小嬸卻對此另有想法，某天烤肉時，她便意外聽到小嬸與她自己9歲孩子的可怕對話。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《匿名2公社》發文，說明自己是位無福生養孩子的女人，幸運的是公公和婆婆宛如天使，沒有拿這點譴責原PO，婆婆甚至力挺「她在我公公和老公面前說不要再做那些折磨人的事，沒有小孩就算了！」，表示育幼院中有很多可憐的孩子，若想要小孩可以領養回來，「婆婆還一直說懷孕很辛苦，生的時候真的會要人命…什麼有的沒有的，反正就是一些懷孕的缺點，害我忍不住笑出來」。
某日晚上家人齊聚在戶外烤肉，小嬸帶著9歲的孩子進入家中，恰巧婆婆也請原PO一起進屋拿東西，不料因此聽到一段可怕的對話。小嬸向孩子指點「你回來這裡要對阿北和伯母好一點，因為他們沒有小孩，你回來這裡看到他們嘴巴甜一點！這樣他們以後才會把他們的房子和土地全部都留給你，這樣以後你不用自己拼的那麼辛苦，就有那些東西！」，小孩回應「那我就會變有錢人了」。
這番對話讓原PO心裡非常難受，當下聽不下去便趕緊離開，「原來小嬸，妳對我好是有原因的，心寒…」。網友則安慰「寧願給領養的或捐出去，也不給這樣的人」、「無緣無故對你好更要提防，朋友如是，家人亦如是」、「剛好看清一個人的嘴臉」。（編輯：李惠婷）