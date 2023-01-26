林書豪加盟「熱度能贏魔獸嗎」？網認1重點決定：很期待
華裔籃球明星林書豪曾於NBA、CBA等頂級職業聯賽打球，去年底提前結束與CBA的合約，決定返台加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，消息一出引爆網友討論，期待未來能再創「林來瘋（Linsanity）」熱潮，就有人開始探討其熱度是否能贏過也掀起台灣籃壇風暴的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。
編輯中心/綜合報導
高雄17直播鋼鐵人在PLG目前屬墊底球隊，林書豪之所以選擇該隊，是因為有感於台灣籃球界多年來南北失衡的情況，希望能幫助鋼鐵人所推廣的「大南方計畫」。而在林書豪還未確認加盟PLG前，就有許多網友翹首以盼，甚至想親自到IG詢問本人，「太期待了」。
今（26）日確認加盟鋼鐵人的消息一出，眾人狂喜「推，希望書豪能帶領鋼鐵人打出好球」、「鋼鐵人場場爆滿要來了，挑戰線上50萬？」，不過也有人開始討論林書豪返台打球的熱度，是否能超過魔獸再創高峰。
PTT網友部分認為可以，部分認為很難「林書豪加入的熱潮上限達不到魔獸等級吧，要說長久他會待在鋼鐵人待多久也很難說」、「林書豪魅力遠遠不及魔獸好嗎，魔獸搞笑功力在nba也頂級的」、「魔獸名人堂等級捏，拿來跟書豪比？」，「豪哥是來工作的，要拚命的；魔獸是來渡假的，兩人心態不同」。
要說熱度是否能持久，眾人一致認為球場上的表現才是重點，「鋼鐵人如果還是一直輸，有Lin來也沒用，沒人想看一直輸球的球隊的比賽」、「熱度看球員表現，C羅去沙烏地友誼賽進兩球，全場嗨」、「重點在球賽好看度，如果像魔獸打那樣大概也沒凍頭」、「林至少每場要上25分鐘以上，偶有開無雙佳作即可，如果也是來渡假領高薪的話，然後搞什麼主場限定啥的，最後會怎麼樣前面魔獸已經示範了」。（編輯：李惠婷）