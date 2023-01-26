國際動漫節明登場！鐵粉全為「她們」來 10人擠帳棚夜排
▲2023台北國際動漫節將在明天一連5天登場，已經有鐵粉25日晚上就搬帳篷來徹夜排隊，越晚越冷的天氣也澆不熄粉絲熱情！（圖／記者汪睿琦攝）
記者汪睿琦/綜合報導
2023-01-26 17:10:27
一年一度的台北國際動漫節今年來到第11屆，將在初六（1/27）為期5天盛大開展，除了開展當天會有日本超人氣coser伊織もえ、宮本彩希到場助陣，還有知名聲優、《間諜家家酒》總作畫監督X製作人座談會等等，讓大批漫迷期待不已。今（26）日為開展前一天下午，《NOWnews今日新聞》記者前往南港展覽館1館展場外實際突襲，發現已經有不少粉絲在外等候，還有人搭了帳篷前一天（1/25）就來睡在展場外面，生怕位子被搶！還有人設備齊全，戴上最好的大砲單眼要來拍兩位超人氣甜美coser，即使微冷的天氣也澆不熄鐵粉們的熱情！
每逢大型動漫展都是戰場，而展前一天可說是漫迷們的前哨戰，生怕晚排到一順位。記者抵達現場時天氣已經漸漸轉涼，越晚越冷的天氣似乎動搖不了鐵粉的意志力，獨自前來排隊的簡先生透露自己大概14:30來排隊，主要是想進去看兩位甜美的日本coser伊織及宮本，「今年沒特別想買甚麼，越到（展期）後面也越少東西，所以主要還是只會來前兩天。」看樣子就是衝著偶像來台前來朝聖的呢。
另外日本舞台等待區還有三位鐵粉等了1-2小時，其中兩位拿出大砲單眼摩拳擦掌討論著要以甚麼角度拍偶像。三位熱情拍胸脯保證「不會買東西！」就是為了支持心目中女神特地這麼早來排隊。
▲▼展場內開放7點開始排隊，但場外已經有粉絲們陸續來排隊，有的人戴上棉被、睡袋、紙箱等準備應戰隔天冷空氣。（圖／記者汪睿琦攝） 除了表演舞台等待區，今年動漫節將入場等待區分為表演區和商品區兩大部分，粉絲們也可依自己需求去排隊，才不會好不容易進場了卻被卡在另一頭。記者隨後前往商品等待區一探究竟，遠遠就看到一個大帳棚早早就擺在那裏。雖然帳篷裡的粉絲些許害羞不願受訪，但同樣一大早9點多就來排隊的陳小姐則熱情分享「他們（指帳篷）昨天晚上就在這裡了！」並且目測陣仗有10幾個人之多；而陳小姐自己則是先幫朋友代排，晚點會有更多人回來會合一起排，一行人主要是想進場買展場限定商品，期待今年主辦方會變出甚麼新花樣。 ▲除了表演舞台等待區，今年動漫節將入場等待區分為表演區和商品區兩大部分，粉絲們也可依自己需求去排隊，才不會好不容易進場了卻被卡在另一頭。（圖／記者汪睿琦攝）
事實上，
第11屆台北國際動漫節共有5大亮點，除了伊織もえ、宮本彩希將分別穿著「白銀ノエル」「ときのそら」的服裝降臨hololive production攤位，還有超人氣動畫《SPY x FAMILY間諜家家酒》總作畫監督淺野恭司、製作人中武哲也來台，現場除了可以親身聆聽「佛傑一家」討喜又幽默的動畫製作歷程，更會現場創作原創畫作；同樣是經典人氣動畫《鏈鋸人》飾演男主角淀治的「戶谷菊之介」和公安對魔特異4課長官真紀真的「楠木灯」將於2023年1月28日與1月29日，現身2023台北國際動漫節的見面會！
除了超人氣角色們真人面對面見面會，現場還有展場限定商品亮相，《鬼滅之刃 刀匠村篇》將搶先在展場中登場，只要在現場購買2張電影票套組（500元）可獲得限定A3海報，還有特色商品「炎柱——煉獄杏壽郎 紀念日輪刀傘」也將發起搶先預購，「大哥」的粉絲們快衝啊！另外，知名扭蛋品牌經銷代理商「東匯玩具」帶來《白爛貓盒裝玩具第一彈》 超越一般盒玩的大尺寸與紮實份量感搭配經典語錄台座，詼諧逗趣；知名IP「黃阿瑪的後宮生活」阿瑪率眾後宮來拜年，現場開賣瑪民的兩大夢幻逸品 《大型熱氣球》、《朕的家場景組》，還有令人期待僅限會場的驚喜優惠活動登場。
▲2023台北國際動漫節1/27-1/31將在南港展覽館1館隆重舉辦。（圖／記者汪睿琦攝） ▲伊織萌、宮本彩希將於1月27日動漫展首日現身「Hololive Production」的攤位。（圖／台北國際動漫節官網） ▲《SPY x FAMILY間諜家家酒》總作畫監督淺野恭司、製作人中武哲也來台，現場除了可以親身聆聽「佛傑一家」討喜又幽默的動畫製作歷程。（圖／MyVideo） ▲台北國際動漫節ICHIBAN JAPAN日本館舞台演出時間表。（圖／翻攝自動漫節官網）